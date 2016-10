Łódź: Piotrkowską przeszedł Marsz w Obronie Praw Kobiet

"Wczoraj wielka demonstracja w Warszawie, dzisiaj wasz imponująco ogromny marsz w Łodzi, jutro – wielki strajk kobiet. Czemu? Bo ważne jest dla nas, byśmy ratowali kobiety. Jeszcze kilka dni temu w Sejmie był projekt, który mógł doprowadzić do tego, by Polska była normalna, by kobiety miały takie same prawa i wolności jak w Czechach, Niemczech, Belgii. Żebyśmy nie byli zaściankiem" - mówiła do uczestników liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka.

Jak zaznaczyła, jednym głosowaniem projekt został odrzucony i tym samym "narażone zostało bezpieczeństwo kobiet, zagrożono medycynie prenatalnej, skazując wiele istot na cierpienie i niemożliwość leczenia”.

"Ale nie uda się im przestraszyć kobiet, bo my jesteśmy silne i zdeterminowane. Teraz najważniejsze jest to, by powiedzieć, że my się nie poddamy; nie tylko kilka organizacji, ale wszystkie i wszyscy wspólnie w jednej sprawie – o wolność i prawa kobiet. Pokonamy fanatyków!" - zaznaczyła Nowacka.

O prawie kobiet do profesjonalnej opieki lekarskiej w trudnych sytuacjach – także wtedy, gdy z różnych powodów należy przerwać ciążę - mówił znany łódzki ginekolog dr Grzegorz Surkont.

"W czasach, gdy zaczynała się u nas ultrasongrafia, mieliśmy pacjentkę, u której wykryto ciążę bezczaszkowca. Ona podjęła decyzję o kontynuowaniu ciąży, urodzeniu dziecka i przekazaniu jego nerek do przeszczepu. Moim zdaniem, oczekiwanie takiej decyzji od każdej kobiety jest bardzo dużym bezprawiem. Nie powinniśmy się z tym zgadzać" - zaznaczył ginekolog.

"Jestem, myślę, decyduję", "Wszystkie kobiety wieszaki w dłoń, fanatyka goń, goń, goń" oraz "Beata, niestety, twój rząd obalą kobiety" - skandowali uczestnicy manifestacji, która od skrzyżowania z al. Mickiewicza przeszła Piotrkowską do Placu Wolności. W marszu zorganizowanym przez inicjatywę Dziewuchy Dziewuchom wzięli udział przedstawiciele Partii Razem, Nowoczesnej, PO, Zielonych, SLD, Inicjatywy Ratujmy Kobiety oraz Komitetu Obrony Demokracji.

W pasażu Rubinsteina kilkunastoosobowa grupa reprezentująca środowiska prawicowe z plakatami o treściach antyaboarcyjnych bezskutecznie próbowała wręczać swoje ulotki uczestnikom marszu. Między demonstrantami doszło jedynie do drobnych utarczek słownych.

Jak poinformowały organizatorki z inicjatywy Dziewuchy Dziewuchom, udział w proteście zadeklarowało wcześniej ok. 5 tys. osób. Już w trakcie marszu dołączały do niego kolejne grupy łodzian ubranych na czarno.

Marsz trwał ponad 2,5 godziny.

Organizatorki niedzielnego Marszu w Obronie Praw Kobiet zachęcały łodzianki do udziału w organizowanym w poniedziałek "Czarnym proteście", który będzie ogólnopolskim strajkiem kobiet - nawiązującym do strajku kobiet z Islandii z 1975 r. W Łodzi strajkujące kobiety ubrane na czarno mają spotkać się rano na kawie w centrum miasta, m.in. w OFF Piotrkowska.