Stefan Niesiołowski o projekcie ustawy zakazującym aborcji

Stefan Niesiołowski

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

Stefan Niesiołowski uważa, że Prawo i Sprawiedliwość powinno wziąć odpowiedzialność za projekt ustawy zakazujący aborcji, ponieważ to PiS wprowadził go do prac w komisjach sejmowych.