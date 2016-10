Sondaż IPSOS: Polacy popierają protesty kobiet w sprawie aborcji

Poparcie dla “czarnego protestu” i strajku kobiet wyraziło 50 proc. respondentów. 15 proc. osób biorących udział w badaniu popiera protest i chciałoby wziąć w nim udział. Poparcie dla kobiet wyraża 35 procent - wynika z sondażu IPSOS na zlecenie OKO.press.



Przeciw "czarnemu protestowi" opowiedziało się 14 proc. badanych.

Według sondażu IPSOS, wsparcie dla protestujących wyraziło 44 proc. Polaków i 55 proc. Polek.

W poniedziałek w całym kraju odbył się "czarny protest". Uczestniczki nie przyszły tego dnia do pracy i brały udział w różnych pikietach i manifestacjach, by wyrazić swój sprzeciw wobec zaostrzania przepisów aborcyjnych. Według szacunków policji w 143 zgromadzeniach i manifestacjach związanych z "czarnym protestem" wzięło udział ok. 98 tys. osób.