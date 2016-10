Wielkopolskie: Wypadek autokaru z dziećmi, są ranni

Jak poinformował PAP po południu rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak, trwa akcja ratunkowa. Droga krajowa nr 11 jest zablokowana, policja kieruje samochody objazdami.

"Ok. godz. 15. w miejscowości Miąskowo koło Środy Wielkopolskiej na DK 11 doszło do zderzenia autokaru przewożącego dzieci z samochodem osobowym. Dzieci jechały autobusem wycieczkowym do Poznania do Teatru Muzycznego" – mówił Borowiak.

Jak dodał, w wyniku wypadku do szpitala trafiło sześcioro dzieci w wieku 13 -14 lat, opiekunka oraz kierowca autobusu, a także kobieta, która kierowała samochodem osobowym i jej pięciomiesięczne dziecko.

Policja nie podaje na razie żadnych hipotez co do przyczyny wypadku.