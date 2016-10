Tatry: Przerwano poszukiwania zaginionego 28-latka

- Przeszukaliśmy rozległy teren Tatr Zachodnich, gdzie miał wybrać się mężczyzna. W poszukiwaniach - od środy - brało udział kilkunastu ratowników, którzy kilkakrotnie sprawdzali ścieżki. Niestety mimo zaangażowania śmigłowca nie udało się odnaleźć poszukiwanego. Bardzo duży opad śniegu i zagrożenie lawinowe uniemożliwiają dalsze poszukiwania – powiedział ratownik dyżurny TOPR Bartłomiej Gąsienica-Józkowy. Szlaki po południowej stronie Tatr przeszukali również słowaccy ratownicy. Poszukiwania w Tatrach mają zostać wznowione po polepszeniu warunków pogodowych.

Toprowcy uważają, że poszukiwanego 28-letniego Jerzego Krzemińskiego mogła zaskoczyć śnieżyca, ponieważ wybrał się w Tatry jeszcze przed opadem śniegu. Zaginiony jest pasjonatem biegów górskich. Z informacji policji wynika, że wyszedł w góry w lekkim sportowym ubraniu.







O zaginięciu policję zawiadomił właściciel kwatery, którą wynajmował 28-latek. Miał wyjść w rejon Doliny Małej Łąki, Doliny Strążyskiej, Doliny Lejowej, Giewontu lub Czerwonych Wierchów.





Już w środę prowadzono w Tatrach poszukiwania na szeroką skalę. Przeszukano rejon od Kasprowego Wierchu po Giewont oraz doliny reglowe.





Warunki do uprawiania turystyki w Tatrach nadal są trudne. Obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Trakty prowadzące do schronisk są przetarte, ale szlaki w wyższych partiach gór są w większości zasypane co może utrudniać orientację w terenie,







Jak poinformowała PAP dyżurna Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego, na Kasprowym Wierchu leży niemal pół metra śniegu, a termometry na szczycie wskazują sześć stopni mrozu.