Czarna Hańcza rzeką roku w Polsce

Foto: By Merc777 (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Czarna Hańcza, której źródła wypływają w otulinie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, zwyciężyła w internetowym plebiscycie Rzeka Roku, zorganizowanym przez stowarzyszenie ekologiczne Klub Gaja - poinformował koordynator konkursu Paweł Grzybowski.