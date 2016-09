Agata Kornhauser-Duda: W otwartym społeczeństwie nikt nie powinien być wykluczany

Konkurs dla pracodawców, instytucji i osób wspierających zatrudnienie niepełnosprawnych po raz drugi odbywał się pod honorowym patronatem pierwszej damy.

"Zdaję sobie sprawę z tego, jak ważne jest, aby w naszym społeczeństwie upowszechniła się wrażliwość wobec osób z niepełnosprawnościami. Jestem głęboko przekonana, że konkurs Lodołamacze przyczyni się do pogłębiania świadomości o ich sytuacji, o ich potrzebach, a poza tym promuje właściwe wzorce, postawy godne naśladowania" - mówiła Agata Kornhauser-Duda.

Dziękowała organizatorom konkursu i wszystkim osobom, które na co dzień angażują się na rzecz realnego wyrównywania szans, otwierania nowych perspektyw dla wszystkich obywateli naszego kraju.

Gratulowała zdobywcom nagród, także z etapu regionalnego, a największe słowa uznania skierowała do Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, uhonorowanego "Super Lodołamaczem". "Dzięki państwa wysiłkom nasi wspaniali sportowcy zyskali naprawdę spektakularny sukces, przywieźli aż 39 medali, w tym aż 9 złotych, 18 srebrnych, 12 brązowych. Chciałoby się powiedzieć: marzymy o tym, aby wszyscy nasi sportowcy osiągali takie sukcesy" - mówiła.

Prezydentowa podziękowała wszystkim uczestnikom konkursu, niezależnie od końcowych rezultatów. "Dla mnie wszyscy państwo jesteście zwycięzcami" - mówiła.

"Cieszy fakt, że coraz więcej podmiotów zgłasza się do konkursu i w porównaniu z pierwszą edycją jest już ich ponad dwukrotnie więcej, a to świadczy tylko o tym, że +Lodołamacze+ naprawdę kruszą przeciwieństwa, bariery, z którymi na co dzień borykają się osoby niepełnosprawne" - podkreśliła.

Dodała, że takie działania i wysiłki przyczyniają się do tego, "aby nasz kraj był postrzegany jako miejsce przyjazne, miejsce dostępne dla wszystkich".

"Nie możemy ustawać w wysiłkach, by żadna osoba, którą dotknęły przeciwności losowe, nie była wykluczana czy marginalizowana, ponieważ tylko wtedy będziemy mogli o sobie, jako o społeczeństwie, powiedzieć, że jesteśmy społeczeństwem otwartym i nowoczesnym" - mówiła pierwsza dama.

Organizatorem konkursu "Lodołamacze" jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych założona przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. W tegorocznej, XI edycji konkursu nagrodzono m.in. koniński urząd miejski, krakowską AGH i dziennikarkę Martynę Wojciechowską.