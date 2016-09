Łódź: klienta zdenerowował naszyjnik pracownicy banku

W jednym z łódzkich banków doszło do nieprzyjemnego incydentu. "Co pani ma na szyi?" - zapytał klient pracownicę banku. Kobieta miała na szyi naszyjnik z Gwiazdą Dawida. Mężczyzna zażądał, żeby go zdjęła i zwrócił jej uwagę, że bank nie jest miejscem, w którym powinna demonstrować swoje uczucia religijne.

- Nie będzie mnie Żydówka obsługiwać! - powiedział. Mężczyzna zapowiedział, że złoży skargę.

- To nie był młody człowiek ubrany w koszulkę z agresywnym napisem. Ale wykształcony mężczyzna, który wykonuje zawód powszechnie uznawany za prestiżowy - mówiła w rozmowie z wyborcza.pl pracownica banku.

Kobieta poinformowała władze banku o sytuacji, te stanęły po jej stronie i zagwarantowały pomoc prawną w przygotowaniu doniesienia do prokuratury.

Kobieta napisała list, który opisuje całą sprawę i skierowała go do redakcji portalu Forum Żydów Polskich, który ten list opublikował. Zareagował na niego Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, który również napisał list i przesłał go do portalu. "Jestem głęboko poruszony (...). Jeśli chcemy ograniczyć tego typu sytuacje, musimy wspólnie dążyć do podnoszenia świadomości naszego społeczeństwa, uwrażliwiać je na wszelkie przejawy dyskryminacji, antysemityzmu i ksenofobii. Proszę o przekazanie autorce listu moich serdecznych pozdrowień, jak również zapewnienia, że w razie potrzeby Biuro RPO będzie służyć dalszą pomocą".

Kobieta wkrótce złoży doniesienie do prokuratury.

Więcej na lodz.wyborcza.pl.