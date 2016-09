- Prezydent ma dwa tygodnie na poinformowanie nas, ile podpisów musimy zebrać pod wnioskiem; wynika to z liczby głosujących w ostatnich wyborach na prezydenta stolicy. To jest jakieś 130 tys. podpisów - powiedział Ciesielczyk. Podkreślił, że prezydent stolicy ma obowiązek odpowiedzieć na ten wniosek.

Pytany o uzasadnienie złożenia wniosku ocenił, że przyczyny są "wiadome". - Bardziej istotne jest co innego: proszę zwrócić uwagę, że nikt nie złożył tego wniosku dotychczas, mimo że wszyscy tak "wymachują szabelką" - zaznaczył. - Tutaj nie chodzi o to, żeby przez rok mówić o tym i "gonić króliczka", ale tak, żeby go nie złapać - dodał.

Sekretarz miasta stołecznego Warszawy Marcin Wojdat potwierdził, że do stołecznego ratusza wpłynęło pismo od stowarzyszenia "Oburzeni" dotyczące inicjatywy referendalnej ws. odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz ze stanowiska prezydent Warszawy. - Pismo jest datowane na 5 września - zaznaczył Wojdat. Wyjaśnił, że teraz miasto sprawdza, czy pismo zostało przygotowane i złożone zgodnie z obowiązującymi procedurami i spełnia formalne wymogi. - Jest to konieczne, aby wniosek mógł być dalej procedowany - podkreślił.

Informację o złożeniu wniosku ws. referendum podał jako pierwszy portal wyborcza.pl.

Pod koniec sierpnia w "Gazecie Wyborczej" ukazał się artykuł na temat okoliczności reprywatyzacji działki obok Pałacu Kultury pod dawnym adresem Chmielna 70. Miasto zwróciło ją w 2012 r. w prywatne ręce - osób, które nabyły roszczenia od spadkobierców - mimo że wcześniej byłemu współwłaścicielowi nieruchomości, obywatelowi Danii, przyznano za nią odszkodowanie na podstawie umowy międzynarodowej.

W związku z tymi informacjami Hanna Gronkiewicz-Waltz zwolniła dyscyplinarnie dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcina Bajko, zapowiedziała audyt procesu reprywatyzacji, a na specjalnej Radzie Warszawy w ubiegły czwartek przekonywała, że chce wyjaśnić kwestie reprywatyzacji do końca. Sprawą reprywatyzacji nieruchomości warszawskich zajmują się obecnie trzy zespoły prokuratorskie: w prokuraturze regionalnej we Wrocławiu, Warszawie oraz Prokuraturze Krajowej.

Stowarzyszenie Obywatelskie "Oburzeni" powstało w 2013 r. z inicjatywy obecnego szefa ruchu Kukiz'15 Pawła Kukiza. Stowarzyszenie dąży m.in. do zmiany zasady wyborów parlamentarnych na JOW, przekształcenia obecnego wymiaru sprawiedliwości i wprowadzenia obligatoryjności referendum. Przewodniczącym "Oburzonych" jest przedsiębiorca warszawski, były wiceburmistrz Bielan Antoni Gut.