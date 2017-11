Warszawa: SLD chce budowy pomnika Ignacego Daszyńskiego

Za rok w stolicy może stanąć pomnik Ignacego Daszyńskiego. W wyniku starań podjętych z inicjatywy SLD, Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę zezwalającą na jego budowę - poinformował przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Jerzy Wenderlich.

- Proces pozyskiwania potrzebnych pozwoleń był dość kłopotliwy, ale wydaje mi się, że potrzebny. Przeszliśmy różne etapy uzgadniania, i w oparciu o tę dokumentację uzgodnień z różnymi urzędami, Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę pozwalającą nam na budowę tego pomnika - powiedział Wenderlich.

Przypomniał, że starania o budowę pomnika trwały kilka lat. Poinformował, że według wstępnych ustaleń, mógłby on stanąć przy Placu na Rozdrożu w Warszawie, przy bocznej ścianie Ministerstwa Edukacji Narodowej, niedaleko pomnika Romana Dmowskiego". Jak mówił, pomnik może stanąć w tym miejscu za rok.

Wenderlich podkreślił też, że SLD zależy, by inicjatywa budowy pomnika "była wolna od barw politycznych". - Chcielibyśmy, od lewa do prawa wzbudzić zainteresowanie i chęć przystąpienia do tej inicjatywy, żeby to była inicjatywa ponad podziałami, żeby pomnik nie był grodzony płotem interesów politycznych i był pomnikiem dumy narodowej. Źle by było, gdyby pomniki bohaterów narodowych miały swoich politycznych właścicieli - podkreślił polityk.

Dodał, że obecnie o przystąpieniu do Komitetu Budowy Pomnika Sojusz rozmawia "z wieloma organizacjami". Trwają również rozmowy na temat źródeł sfinansowania monumentu - dodał.

Dopytywany w jaki sposób zostanie wyłoniony projekt pomnika, który ostatecznie zostanie zrealizowany odparł, że "sprawdzane są różne warianty prawne". Dodał też, że podjęto już rozmowy z kilkoma rzeźbiarzami.

Wenderlich przypomniał, że Daszyński w Ustawie o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP został wymieniony jako jeden z Ojców Niepodległości, obok m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa czy Wojciecha Korfantego. Ustawa, której inicjatorem był prezydent Andrzej Duda, po uchwaleniu przez parlament, została podpisana 27 kwietnia 2017 roku.

- O dziwo do tej pory Ignacy Daszyński nie ma swojego pomnika. Myślę, że wspólnymi siłami, bez myślenia o barwach politycznych, uda się uhonorować tego, jednego z najwybitniej Polaków pomnikiem - oświadczył Wenderlich.

Ignacy Daszyński (1866-1936) to polski polityk, działacz socjalistyczny, współzałożyciel Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska, następnie jeden z przywódców PPS; premier Tymczasowego Rządu powołanego w Lublinie w listopadzie 1918 r.; wicemarszałek i marszałek Sejmu w okresie II RP.