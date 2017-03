RZECZoPOLITYCE Miller: Spryt Schetyny

Czy PiS chce wyprowadzić Polskę z UE? - Nie sądzę, natomiast dążą do tego żeby Polska była w grupie najniższej prędkości - oceniał Miller.

Były premier dodał, że jest za tym, aby Polska weszła do strefy euro. - Namnożyło się wiele mitów przez te lata, które straszą Polaków wejściem do strefy euro - mówił gość. - Najbardziej antyunijni byli politycy LPR i Samoobrony.

- Uważam, że rząd osłabia pozycję Polski na arenie międzynarodowej - mówił Miller. Dodał, że przykładem tego była szarża w Unii Europejskiej przed wyborem Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej.

Jaka była przyczyna tej szarży? - Po pierwsze nienawiść do Tuska prezesa Jarosława Kaczyńskiego i nadzieja, że ktoś oprócz nas nie poprze Tuska. Było wiadomo, że Tusk zyska to poparcie - mówił Miller.

Można było wyjść z twarzą z tej sytuacji? - Premier mogła powiedzieć, że wycofuje kandydaturę Jacka Saryusza-Wolskiego, jak już było wiadomo, że nikt poza Polską go nie poprze - mówił Miller. - Premier zdobyłaby wtedy punkty w Europie.

- Ja jestem zwolennikiem przejrzystości i uważam, że szefem rządu powinien szef partii. Mam nadzieję, że powtórzy się manewr z 2005 r. - mówił Miller. - Jarosław Kaczyński nie musiał iść wtedy na przyśpieszone wybory. Normalnie po takiej decyzji powinien stracić wszystko: przywództwo w partii - dodał.

Miller powiedział, że Antoni Macierewicz nie jest właściwym wyborem na stanowisko ministra obrony narodowej. - Nie wiem czy jest jakiś kraj w Europie, który uważa go za poważnego polityka. Macierewicz to jedyny polityk oprócz Kaczyńskiego, który ma swój elektorat. Kaczyński o tym wie - oceniał Miller.

Kolejnym wątkiem była nagonka na Donalda Tuska. - Myślę, że tutaj chodzi o starą grę, czyli o gonienie króliczka - mówił Miller.

Miller powiedział, że nie wyklucza, że pani premier znowu zostanie powitana z kwiatami. Jego zdaniem może znowu zostać ogłoszony sukces na szczycie w Rzymie. Były premier dziwił się, że premier mówiła przed szczytem o oczekiwaniach rządu, podczas gdy te postulaty już dawno są w deklaracjach rzymskich.

Innym tematem był spór prezydenta Andrzeja Dudy z szefem MON. - Jakby prezydent chciał porozmawiać, to mógłby ministra wezwać, a ten miałby obowiązek się stawić - mówił Miller. Dodał, że być może ten list prezydenta był pomysłem prezesa PiS, który poprzez to chciał zwrócić uwagę ministrowi, że nie jest z niego zadowolony.

- Mamy do czynienia z ministrem obrony narodowej, który każdego dnia udowadnia, że nie nadaje się na to stanowisko - oceniał były premier.

Repolonizacja mediów? - Trzeba się nad tym zastanowić, ale ja bym raczej budował coś własnego - mówił Miller. Dodał, że jego zdaniem zbyt dużo regionalnej prasy jest w rękach niemieckiego kapitału.

Na koniec rozmowa zeszła na wniosek PO o wotum nieufności wobec rządu, który stawia pozostałe partie opozycyjne w trudnej sytuacji. - Na pewno stawia ich w trudnej sytuacji. Poprą Schetynę, to aprobują jego wybór na premiera, nie poprą, to są z PiS - mówił Miller.