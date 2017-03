RZECZoPOLITYCE Czarzasty: Żenujący spór samców alfa

Niech pan Jacek Saryusz Wolski idzie swoją drogą - odpowiedział Czarzasty na pytanie prowadzącego, czy nie żałuje, że Jacek Saryusz-Wolski nie wstąpił do SLD.

Sytuację z zaproponowaniem przez PiS innego niż Donald Tusk kandydata na szefa RE nazwał "gówniażerią" i "obciachem", ambicjonalnym konfliktem między Tuskiem a Kaczyńskim, który się niczym dobrym dla Polski nie skończy.

- Jest mi za polityków prawicy wstyd, to jest żenujące - mówił Czarzasty. - Jak się ludzie nienawidzą i przenoszą konflikt dwóch samców alfa z Warszawy do Brukseli, to dziecinada - skwitował Czarzasty.

Szef SLD uważa, że Donald Tusk usłyszy w Polsce zarzuty albo stanie przed Trybunałem Stanu.

-Jeśli Tusk zostanie za coś skazany, to zatarcie będzie trwało 10 lat, jeśli stanie przed TS, będzie miał zakaz pełnienia funkcji publicznych. Panu Kaczyńskiemu chodzi o to, żeby Tuska zabić politycznie. Bo się go boi - mówi. - Czy tę formę zaproponuje, czy inną, skończy się tak samo.

- Kaczyński mówiąc, że Tusk jest kandydatem Niemiec, jest po prostu głupi. Jeśli ktoś robi coś, z czego się śmieje cała Unia, to jest mądry czy głupi? Przez własne ambicje, własną nienawiść, fobie i kompleksy nienawidzi drugiego człowieka - to jest mądre? - pytał Czarzasty.

Zdaniem Włodzimierza Czarzastego Europie potrzebna jest stabilność, a Donald Tusk jako polityk z doświadczeniem szybciej i łatwiej tę stabilność zapewni. W kontekście rodzenia się Europy dwóch prędkości trzeba popierać Polaka, aby ktoś z kręgów byłych państw socjalistycznych mógł wpływać na tę sytuację - uważa.

Szef SLD stwierdził, że podejście rządu Prawa i Sprawiedliwości do kobiet i ich praw jest "marne". Informowanie o "pigułce dzień po" to oszukiwanie, bo lekarz, jakim jest Radziwiłł, wie, jakie jest jej działanie i kłamie - uważa Czarzasty.

- Kiedy rząd zamierza odebrać kobietom prawa do usuwania ciąży - fala protestów się wzmaga. Kiedy idzie krok do tyłu - opada. SLD wspiera kobiety w tej sprawie i trzyma rękę na pulsie - zapewnia Czarzasty. - Rząd do tego wróci, jesteśmy tego pewni.

Szef SLD nie chce mówić o tym, czy jego ugrupowanie samo wystartuje w wyborach parlamentarnych. - Wrzucamy pana Palikota do tego samego rogu, do którego wrzuciliśmy panią Ogórek i niech tam sobie siedzą i piją kawę. Życzymy im szczęścia, ale nie na naszym poletku - stwierdził Włodzimierz Czarzasty.