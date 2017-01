Alarm smogowy dla Krakowa

Foto: Wikimedia Commons

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił we wtorek alarm smogowy dla Krakowa w związku z przekroczeniem dopuszczalnego poziomu dobowej normy stężenia pyłu PM10, która wynosi 300 mikrogramów na metr sześc. Alarm potrwa dwie doby - do 3 lutego do godz. 12.