Klawe życie po aferze

Były komendant wojewódzki policji we Wrocławiu Arkadiusz Golanowski na odejściu z policji zarobi 250 tys. zł

Zdymisjonowany ponad rok temu za śmierć Igora Stachowiaka szef dolnośląskiej policji nadal dostaje pensję.

Aż do października inspektor Arkadiusz Golanowski, były komendant wojewódzki policji we Wrocławiu, będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości, jaka przysługiwała mu w dniu dymisji, łącznie z dodatkami. Na odejściu z policji zarobi co najmniej 250 tys. zł – wyliczyła „Rzeczpospolita". Wszystko zgodnie z prawem.

Szef dolnośląskiej policji został zwolniony pod koniec maja 2017 r. po śmierci na komisariacie we Wrocławiu Igora Stachowiaka. Wraz z nim pracę stracił też odpowiedzialny za prewencję jego zastępca, inspektor Krzysztof Niziołek i komendant miejski wrocławskiej policji, młodszy inspektor Dariusz Kokornaczyk. Wszyscy natychmiast złożyli raporty o zwolnienie w związku z nabyciem prawa do emerytury, które zablokowały rozliczenie ich w postępowaniu dyscyplinarnym. Goliński miał największą, 30-letnią wysługę lat, głównie za pracę w CBŚP.

Ustawa o policji jest tak skonstruowana, że w przypadku kłopotów w służbie, funkcjonariusz może zablokować postępowanie dyscyplinarne – składając raport o odejściu. Może pójść na zwolnienie lekarskie, a wewnętrzne postępowanie dyscyplinarne nie może go weryfikować. – Najczęściej zawiesza się jednak postępowanie i czeka na to, co zrobi prokuratura – wskazuje nam jeden z doświadczonych policjantów.

Insp. Golanowski po dymisji był jeszcze sześć miesięcy w dyspozycji komendanta głównego, ale przybywał w tym czasie na zwolnieniu (na L4 policjanci dostają 100 proc. pensji).

Policjant, który przed kłopotami ucieka na emeryturę, spada na cztery łapy. W związku z odejściem zbiera ogromne bonusy niespotykane w cywilu. I odchodzi z sutym wynagrodzeniem. Tak było w wypadku komendantów z Wrocławia, wobec których po kontroli z KGP wszczęto postępowania dyscyplinarne. Jak ujawnił TVN, żaden z nich nie stawił się ani razu przed komisją dyscyplinarną i sprawy definitywnie umorzono bez rozpatrzenia. Komendanci odeszli na emerytury z czystą kartą.

Zgodnie z ustawą o policji funkcjonariusz zwalniany ze służby dostaje odprawę (sześciomiesięczną pensję już po pięciu latach służby) wraz z dodatkami o charakterze stałym (stażowy, funkcyjny i ze względu na stopień). Do tego dochodzi m.in. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe. Insp. Golanowski na stanowisku komendanta wojewódzkiego miał rocznie ok. 170 tys. zł pensji stałej z dodatkami i premiami (około, bo jego oświadczenia majątkowego nie ma już na stronach KGP, a obecny szef dolnośląskiej policji insp. Tomasz Trawiński w ub.r. zarobił ponad 176 tys. zł). Ale komendant Golanowski zyskał znacznie więcej. Jak to możliwe?

Po sześciu miesiącach w dyspozycji Golanowski miał zostać policyjnym emerytem (przysługuje wtedy maksymalnie 75 proc. średniej pensji z dziesięciu lat pracy łącznie z premiami). Ale znów ustawa pozwoliła mu otrzymać kolejny rok komendanckiej pensji wraz z dodatkami. Ponieważ odszedł z policji z powodu „orzeczenia stałej niezdolności do służby przez komisję lekarską" i miał duży staż pracy zamiast emerytury wybrał roczną pensję komendanta (tzw. świadczenie pieniężne z art. 117 ustawy). Otrzymuje ją od października 2017 r. i będzie ją brał do końca września. Wszystko to, co otrzymał od czasu dymisji, da w sumie wynagrodzenie za dwa lata pracy. Bez pracy...

– Takie jest prawo – wyjaśnia nam Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego policji.

Dlaczego wobec byłego komendanta nie zastosowano art. 41 ust. 2 ustawy o Policji, który mówi o „niewywiązywaniu się z obowiązków służbowych w okresie odbywania służby"? Bo paragraf ten niełatwo zastosować. – Funkcjonariusz musi mieć co najmniej dwie negatywne opinie o pracy, a musi między nimi upłynąć pół roku. Inspektor Golanowski zaledwie pół roku przed dymisją przyszedł do Wrocławia z CBŚP, a tam był bardzo dobrze oceniany – podkreśla insp. Ciarka.

Rafał Jankowski, przewodniczący NSSZ Policjantów nie chce oceniać tej sytuacji. – Mam jednak wrażenie, że zawsze bezwzględnie obrywają ci na dole, a ci z kierownictwa najczęściej wychodzą bez szwanku – kwituje. ©?