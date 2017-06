W Radomiu nie będzie Air Show w 2017 roku

Wojsko chce natomiast zorganizować jednodniowy Piknik Lotniczy "85 lat Challenge 1932".

"Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show nie odbędą się. Minister obrony narodowej nie pozwolił przyjechać przedstawicielom MON i wojska na sesję w sprawie Air Show 2017" – napisał na swoim profilu na Facebooku prezydent Radomia Radosław Witkowski.

Dodał, że miasto poinformowano, iż minister Antoni Macierewicz wyraził zgodę na zorganizowanie jednodniowych pokazów lotniczych, w których udział wezmą tylko polskie ekipy.

Wpis wywołał liczne komentarze mieszkańców miasta. "Radomscy zwolennicy tzw. dobrej zmiany. Przeczytajcie i pomyślcie co odbiera Macierewicz naszemu miastu. Air Show to impreza która jak żadna inna promowała nasze miasto. A wszystko to dlatego, że prezydentem Radomia jest Radosław Witkowski z PO" - napisał jeden z nich.

Inny skwitował: "Przykre! Impreza dostarczała ogromnych emocji i niezapomnianych wrażeń. Aż się ciśnie na usta parę nieprzyjemnych słów pod adresem pewnych osób, ale przez szacunek do naszego prezydenta miasta się powstrzymam".

Kolejny dodał: "Wielka szkoda. Żal już utrwalonej pozycji Radomia i wieloletniej tradycji ! Air Show w Radomiu było wspaniałym widowiskiem i rozrywką! Żal,żal,żal...".

Ale były też i inne głosy. "Nie pierwszy raz pokazy się nie odbywają i nie jest to ostatni raz. Jak znam życie nie udało się zebrać odpowiedniej ilości ekip na pokazy w tym roku, a te gamonie z PO znowu robią show z polityką w tle" – napisał jeden z internautów.

W Radomiu odbyła się nadzwyczajna sesja rady miasta w spawie Air Show 2017. "W trosce o światową rangę pokazów lotniczych radni uznają, że jednodniowe pokazy lotnicze w formie proponowanej przez stronę wojskową nie odpowiadają oczekiwaniom mieszkańców Radomia i pasjonatów lotnictwa" – napisali radni w swoim stanowisku.

Zadeklarowali oni jednocześnie wolę dalszej współpracy przy organizacji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show 2018 w Radomiu.

MON wydało specjalne oświadczenie w sprawie Air Show 2017. "W związku z nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi rzekomego wycofania się Ministra Obrony Narodowej oraz Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z organizowania międzynarodowych pokazów lotniczych w 2017 roku w Radomiu wyjaśniamy, że zarówno MON jak i Wojsko Polskie były i w dalszym ciągu są gotowe współorganizować to przedsięwzięcie" – zapewniła w nim mjr Anna Pęzioł-Wójtowicz, rzecznik prasowy MON.

Rzecznik podkreśliła, że w ramach przygotowywanych na sierpień 2017 roku pokazów lotniczych Wojsko Polskie planuje ponadto zorganizować również dużą wystawę sprzętu wojskowego, w tym m.in. samolotów, śmigłowców, czołgów, pojazdów opancerzonych oraz innego uzbrojenia.

Dodała też, że na prośbę prezydenta Radomia, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych ograniczyło program pokazów lotniczych do jednego dnia.

Rzeczniczka tłumaczyła, że na posiedzenie Rady Miasta Radomia Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało wszelkie niezbędne materiały dotyczące programu pokazów – w formule jednodniowej, o którą zabiegał prezydent Radomia.

Radosław Witkowski w w lokalnym "Echu Dnia" tłumaczył, że zabrakło wsparcia dla imprezy, zwłaszcza ze strony parlamentarzystów PiS, w tym byłego prezydenta miasta, a dziś posła Andrzeja Kosztowniaka, który kilkukrotnie organizował Air Show.

- Na pewno jego uwagi mogłyby pomóc ministrowi Macierewiczowi w podjęciu dobrej, korzystnej dla Radomia decyzji. Zabrakło tego lobbingu i niestety Air Show w tym roku w Radomiu się nie odbędzie – dodał prezydent Witkowski.

Zapowiedział też, że miasto jest gotowe do organizacji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w 2018 roku.

- Uważamy, że Radom jest najlepszym miejscem na tego typu imprezy, co udowodniliśmy wielokrotnie w poprzednich latach, organizując najlepsze pokazy lotnicze w całej Europie – dodał prezydent Witkowski.

Według cytowanego przez dziennik podpułkownika Szczepana Głuszczaka, rzecznika Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, sprawa pokazów lotniczych w 2018 roku jest nadal otwarta.

W tym roku w Radomiu ma się odbyć piknik lotniczy z okazji 85-lecia Challenge 1932. Były to międzynarodowe zawody lotnicze, w których 28 sierpnia 1932 roku wygrali polscy piloci: por. Franciszek Żwirko i inż. Stanisław Wigura.