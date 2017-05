Mniej Polski w Eurokorpusie

W przygotowanej przez Tomasza Szatkowskiego odpowiedzi na interpelację poselską skierowaną do rządu przez kilku posłów PO znalazło się następujące sformułowanie : „Warto zaznaczyć, że także dla poprzedniej ekipy rządzącej istotnym było znalezienie równowagi między zaangażowaniem Eurokorpusu w operacje reagowania kryzysowego, a zobowiązaniami wynikające z art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Z korespondencji wysyłanej z Pionu Polityki Obronnej MON w 2015 r. wynika czytelne stanowisko, że „ewentualne podtrzymanie obecnego profilu zaangażowania Eurokorpusu (tj. skoncentrowanie jego działalności za operacjach zarządzania kryzysowego, kosztem wsparcia wzmocnienia NATO; skupianie zaangażowania operacyjnego na kontynencie afrykańskim) powinno pozostać wykorzystane przez Polskę jako argument w dyskusji za ograniczaniem wkładu Sił Zbrojnych RP do tej struktury" .

Szatkowski dodał też, że „decyzję o niezmienianiu obecnego statusu Polski w Eurokorpusie i zaniechaniu ubiegania się o status państwa ramowego została podjęta przez Ministra Obrony Narodowej".

Jego zadaniem decyzja ta ma na celu „dostosowanie poziomu zaangażowania do obecnych priorytetów w polityce obronnej". „Wynika zwłaszcza z potrzeby skupienia wysiłku organizacyjnego i kadrowego na kwestiach o priorytetowym znaczeniu dla Polski, zwłaszcza zadań związanych ze wzmocnieniem flanki wschodniej NATO" – uważa Szatkowski.

Szum medialny wokół naszego udziału w tej komórce pojawił się pod koniec marca. Jako pierwsze informację o rzekomym wyjściu Polski z Eurokorpusu podało RMF FM. Reporterka radia miała ją potwierdzić w kilku źródłach. Pilną wiadomość w tej sprawie opublikowało też AFP na Twitterze. Rzecznik wielonarodowej jednostki ze sztabem w Strasburgu Vicente Dalmau powiedział AFP, że Polska postanowiła wycofać się z Eurokorpusu w ciągu trzech lat. Wycofanie się Polski, która jest państwem stowarzyszonym, "jest decyzją polskiego rządu" i zacznie obowiązywać "najpóźniej za trzy lata" - powiedział Dalmau.

W późniejszej depeszy AFP Dalmau doprecyzował jednak, że „polski rząd postanowił uchylić decyzję poprzedniego rządu w sprawie zostania państwem ramowym Eurokorpusu i pozostać państwem stowarzyszonym".

Informacje AFP i RMF o naszym wyjściu z Eurokorpusu zdementował szef resortu obrony Antoni Macierewicz. Napisał na Twitterze: "Nie jest prawdą, że PL wycofuje się z Eurokorpusu".

Tomasz Szatkowski powiedział wówczas PAP, że „zmiana polskiego zaangażowania w Eurokorpus wynika z planowanej roli tej jednostki; Polska sygnalizowała ten zamiar już jesienią ubiegłego roku". „Ograniczenie naszego zaangażowania w Eurokorpus wiąże się ze zeszłoroczną decyzją o sprowadzeniem roli Eurokorpusu po 2020 r. do udziału w misjach stabilizacyjno-doradczo-szkoleniowych, co było przeciwne naszym zamiarom. Przystępowaliśmy z założeniem, że ma to być struktura, która wykonuje zadania zarówno w ramach NATO - i to w pełnym wachlarzu, w także obrony kolektywnej, jak i w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE" – dodał PAP Szatkowski. „Cały lament w mediach, że wychodzimy z jakiejś „wojskowej Unii", to manipulacja, bo Eurokorpus nie jest tożsamy ze Wspólną Polityka Bezpieczeństwa i Obrony" - ocenił.

Eurokorpus został powołany przez Niemcy i Francję w 1992 r. W kolejnych latach dołączyła Belgia, Hiszpania, Luksemburg. Państwa te, stały się państwami ramowymi. W 2002 r. do Eurokorpusu przyjęto jako państwa stowarzyszone Polskę, Austrię, Finlandię, Grecję i Turcję,w kolejnych latach Kanadę, Włochy, Rumunię. Oficerów łącznikowych do dowództwa wysłały także Holandia i Wielka Brytania. Z czasem Austria, Finlandia i Kanada wycofały się ze struktur.

Dowództwu Eurokorrpusu podlegają wydzielone jednostki wojskowe, znajdujące się pod dowództwem narodowym. Na co dzień Eurokorpusowi podlega jedynie brygada francusko-niemiecka. Główny celem tej wielonarodowej jednostki to udział w operacjach kryzysowych, humanitarnych, ratunkowych oraz utrzymywania pokoju.

Pierwszą operacją bojową Eurokorpusu był udział w sojuszniczej misji SFOR w Bośni i Hercegowinie w 1998 r. Jednostka ta dowodziła siłami pokojowymi KFOR w Kosowie, misją stabilizacyjną ISAF w Afganistanie, w misji szkoleniowej UE w Mali.

Negocjacje, których celem była zmiana statusu Polski z państwa stowarzyszonego na ramowe, trwały od 2009 r. W grudniu 2011 r. ówczesny szef Sztabu Generalnego WP gen. Mieczysław Cieniuch podpisał w imieniu Polski deklarację, zawierającą harmonogram działań zmierzających do osiągnięcia przez Polskę pełnej gotowości operacyjnej jako państwa ramowego od początku 2016 r., termin ten przełożono na 2017 r. Zgodnie z przyjętym harmonogramem Polski generał miał dowodzić Eurokorpusem od 2019 r.