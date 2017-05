Gen.Leszek Surawski będzie dowodził armią w czasie wojny

Prezydent Andrzej Duda wskazał generała broni Leszka Surawskiego jako kandydata na naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych RP na czas wojny.

Postanowienie prezydenta zostało wydane na wniosek szefowej rządu Beaty Szydło. Kandydatura gen. Surawskiego została pozytywnie zaopiniowana przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Gen. Leszek Surawski od stycznia pełni funkcję szefa Sztabu Generalnego WP. Dotychczas kandydatem na naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych był gen. Marek Tomaszycki, który od 2014 do 2016 roku był jednocześnie dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Tomaszycki z końcem kwietnia odszedł z zawodowej służby wojskowej. Jak tłumaczy „Rzeczpospolitej" pracownik BBN, nie został on odwołany z funkcji kandydata na naczelnego dowódcę, bo tego nie przewiduje prawodawstwo. Odszedł w momencie wskazania innej osoby na to stanowisko przez prezydenta.

O wyznaczenie kandydata na to stanowisko dowódcze kilkakrotnie apelował były szef BBN gen. Stanisław Koziej.

Instytucja kandydata na naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych RP na czas wojny została wprowadzona w czasie przeforsowanej przez poprzedni rząd PO i PSL reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Była ona ostro krytykowana przez opozycyjny wówczas PiS.

Generał Surawski będzie mógł brać udział „w strategicznych grach i ćwiczeniach obronnych, a także planowaniu użycia Sił Zbrojnych do obrony państwa oraz w przygotowaniu wojennego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi". W czasie wojny będzie on podlegać bezpośrednio prezydentowi i przejmować dowodzenie częścią wojska wyznaczoną do udziału w operacji obronnej. Częściowo jego kompetencje pokrywają się z funkcją szefa Sztabu Generalnego, ale nie wszystkie. Dzisiaj bowiem Sztab Generalny WP odgrywa rolę ośrodka planowania. To organ doradczy prezydenta, premiera i szefa MON.

Jak już pisaliśmy w „Rzeczpospolitej", w Ministerstwie Obrony Narodowej trwają prace nad odwróceniem reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi. Jednak informacje na ten temat są skąpe.

Wiadomo, że jest gotowy projekt nowelizacji ustawy o Urzędzie Ministra Obrony Narodowej, który zmieni jego usytuowanie. Po zaakceptowaniu nowych rozwiązań przez ministra Antoniego Macierewicza skieruje on projekt na konsultacje do Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Nowy system kierowania i dowodzenia armią może zostać wdrożony w ciągu roku od momentu przekazania projektu do Sejmu – przewidują urzędnicy MON.

Dzisiaj jeszcze nie ma pewności, jak w szczegółach będzie wyglądał nowy schemat kierowania i dowodzenia armią. Wiadomo tylko, że wzmocniona zostanie pozycja szefa Sztabu Generalnego. Będzie on odgrywał rolę pierwszego żołnierza Rzeczypospolitej, a w czasie wojny naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych. Jemu będą podlegali dowódcy wojsk (Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej), a także dowódca operacyjny. Nie ma pewności, jak zostanie rozwiązana kwestia połączonego dowództwa wojska – dzisiaj tę funkcję spełnia Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nie jest tajemnicą, że w tej kwestii ścierają się rozwiązania prezentowane przez urzędników MON oraz BBN.

Przed wprowadzeniem zmian nowa struktura dowodzenie i kierowania wojskiem ma zostać przetestowana w czasie ćwiczeń.

