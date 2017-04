Nowy system kierowania armią za rok

W środę w Warszawie odbędzie się odprawa szefostwa Ministerstwa Obrony Narodowej z dowództwem Sił Zbrojnych, w której weźmie udział prezydent Andrzej Duda. MON przedstawi ogólne założenia Strategicznego Przeglądu Obronnego, który wytyczy rozwój Sił Zbrojnych na kolejnych 15 lat. Dowódcy armii poznają też zarys nowej koncepcji kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi.

Przygotowanie zmiany struktury dowodzenia jest znacznie opóźnione. Wstępnie miało być znane pod koniec poprzedniego roku, tak aby można było je wdrażać od tego.

Z naszych informacji wynika, że jest już gotowy projekt nowelizacji ustawy o Urzędzie Ministra Obrony Narodowej, który zmieni jego usytuowanie w całej strukturze kierowania Siłami Zbrojnymi. Po zaakceptowaniu nowych rozwiązań przez ministra Antoniego Macierewicza (co odbędzie się w ciągu kilku dni) skieruje on ten projekt na konsultacje do Biura Bezpieczeństwa Narodowego. BBN rezerwuje sobie około miesiąca na zapoznanie się w tym materiałem.

Kiedy nowy system kierowania i dowodzenia armią może zostać wdrożony? – Oceniamy, że na to potrzeba około roku od momentu przekazania projektu do Sejmu – mówi nam wysoki rangą urzędnik resortu obrony.

Dzisiaj jeszcze nie ma pewności, jak w szczegółach będzie wyglądał nowy schemat kierowania i dowodzenia armią. Ze szczątkowych informacji przekazywanych przez szefa resortu obrony oraz Pawła Solocha, szefa BBN, wynika, że na pewno wzmocniona zostanie pozycja szefa Sztabu Generalnego. Będzie on odgrywał rolę pierwszego żołnierza Rzeczypospolitej, a w czasie wojny naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych. To jemu będą podlegali dowódcy rodzajów wojsk (Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Lądowych, Wojsk Specjalnych i Wojsk Obrony Terytorialnej), a także dowódca operacyjny.

Nie ma pewności, jak zostanie rozwiązana kwestia połączonego dowództwa wojska – dzisiaj tę funkcję spełnia Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Nie jest tajemnicą, że w tej kwestii ścierają się różne rozwiązania prezentowane przez urzędników MON oraz BBN.

Według naszych ustaleń w czasie spotkania kierownictwa państwa i wojska wiceminister obrony Tomasz Szatkowski przedstawi główne założenia Strategicznego Przeglądu Obronnego. Pełny raport trafi na biurko ministra Macierewicza w ciągu następnych dwóch tygodni. Większość tego materiału będzie niejawna.

– Obok szeregu wniosków dotyczących całego systemu obronnego i jasno wyliczonej rekomendacji rozwoju zdolności na 15 lat, częścią przeglądu będzie nowa koncepcja kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi – opisuje nasz rozmówca.

Wnioski ze Strategicznego Przeglądu Obronnego mogą posłużyć jako podstawa do wzmocnienia Sił Zbrojnych. Chodzi nie tylko o zmianę systemu dowodzenia, ale także rozpisanie na kolejne lata zakupów dla armii oraz kosztów z tym związanych. MON zakłada wzmocnienie już istniejących dywizji oraz tworzenie nowych związków taktycznych. Być może zdecyduje się np. na stworzenie nowej dywizji wojsk lądowych na wschodzie kraju. Stopniowo będzie się zwiększała liczba żołnierzy (do 150 tys.), a także wydatki przeznaczane na armię.

Rząd w niedawno przyjętej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju założył zwiększenie wydatków obronnych do 2,2 proc. PKB do roku 2020 i do 2,5 proc. PKB do roku 2030.