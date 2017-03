Graf: Polska potrzebuje ochotników

Rz: Litwa, ostatnio także Szwecja, postanowiły przywrócić powszechny pobór do wojska. Skąd ta decyzja?

Jędrzej Graf: W ostatnich latach oba kraje próbują odbudować potencjały obronne. Do wybuchu wojny na Ukrainie te kwestie były przez nie kompletnie zaniedbywane. Przykładowo Litwa w ogóle nie dysponowała bojowymi wozami piechoty. Dopiero w zeszłym roku podpisano kontrakt na ciężko uzbrojone pojazdy typu Boxer. Więc powrót do poboru to tylko jeden z wielu elementów wzmacniania bezpieczeństwa.

Państwa te tłumaczą to także zwiększonym zagrożeniem w rejonie Morza Bałtyckiego.

Wszystko to, co obserwujemy od wojny w Gruzji i agresji na Ukrainę, pokazuje, że takie zagrożenie jest realne. Rosja bezceremonialnie prowadzi wrogie działania wobec krajów naszego regionu. Dochodzi do licznych prowokacji, np. poprzez eskalację ćwiczeń wojskowych. Taka niebezpieczna aktywność wymaga od innych państw zdecydowanej odpowiedzi.

A jaka jest odpowiedź Polski?

Od 2012 roku prowadzony jest program modernizacji technicznej naszej armii. Tylko trzeba zadać sobie pytanie, czy jest to skuteczne. Dobrym krokiem jest próba wykorzystania potencjału ochotniczego, np. poprzez powołanie Wojsk Obrony Terytorialnej czy szkolenia w ramach służby przygotowawczej. Te działania muszą jednak mieć kompleksowy charakter.

A czy powinniśmy także zastanowić się nad powrotem do wojska poborowego?

Ogólny trend w Europie, w który wpisuje się także Polska, pokazuje raczej, że stawiamy na systemy ochotnicze. Moim zdaniem to znacznie lepsze niż przymusowe wcielanie obywateli do służby wojskowej, ponieważ ochotnicy są bardziej zmotywowani. System szkolenia ochotników musi jednak być doskonalony, na przykład poprzez dopasowanie go do przebiegu studiów wyższych czy nauki w klasach o profilu wojskowym.