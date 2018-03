Śledztwo z polityką i BOR w tle

Prokuratura przyznaje, że kierowca premier Szydło złamał przepisy, ale upiera się, że to kierowca seicento jest winny.

Funkcjonariusze Biura Ochrony Rzšdu (obecnie Służba Ochrony Państwa) w Oœwięcimiu jechali za szybko, wymijali na podwójnej cišgłej, ale kary nie poniosš – krakowska prokuratura potwierdziła w poniedziałek, że w œledztwie uznano to jedynie za „ewentualne" wykroczenie, które pozostało bez wpływu na wypadek premier, i przekazała sprawę policji.

Zamazać obraz

Prokuratura Okręgowa w Krakowie została zmuszona do wyjaœnień m.in. po poniedziałkowej publikacji „Rzeczpospolitej". Opisaliœmy w niej kulisy nacisków na trójkę prokuratorów od roku prowadzšcych œledztwo – dwa dni przed wydaniem decyzji o zakończeniu œledztwa prokuratorzy odmówili wykonania polecenia przełożonego (szefa Prokuratury Okręgowej w Krakowie), by zamknšć postępowanie i oskarżyć o spowodowanie wypadku tylko Sebastiana K. – kierowcę seicento.

Powołujšc się na zachowanie niezależnoœci, prokuratorzy złożyli wnioski o ich wyłšczenie – formalnie œledztwo zamknšł więc ich szef. Według informacji TVN24.pl, zespół chciał badać dogłębnie w osobnym postępowaniu organizację przejazdu kolumny premier Szydło (np. za duży odstęp między audi a pojazdami ochronnymi) oraz kwestię sygnałów dŸwiękowych.

Sprawa jest poważna, bo prokuratorzy chcieli zbadać, czy 11 „borowików" premier Szydło złożyło zgodne z prawdš zeznania, iż rzšdowa kolumna miała „dŸwięki" – przeczš temu postronni œwiadkowie.

Po publikacji „Rzeczpospolitej" prokuratura wydała oœwiadczenie, tłumaczšc się ze swoich kroków. „Żadna decyzja merytoryczna w sprawie odpowiedzialnoœci za wypadek kierowcy Fiata Seicento Sebastiana K. nie wyklucza badania innych wštków, w tym kwestii użycia sygnałów dŸwiękowych przez pojazdy wchodzšce w skład kolumny rzšdowej, ani przyczynienia się do wypadku przez funkcjonariuszy ówczesnego BOR"– podaje komunikat. „W toku jest osobne postępowanie dotyczšce podejrzenia przekroczenia dozwolonej prędkoœci i przekroczenia linii cišgłej jezdni przez funkcjonariuszy BOR, którzy prowadzili pojazdy wchodzšce w skład kolumny uprzywilejowanej" – wskazuje jej rzecznik, prok. Janusz Hnatko.

Kiedy wyłšczono ten wštek i na jakim jest etapie? – Nie uzyskaliœmy informacji, czy policja zakończyła to postępowanie – odparł prok. Hnatko, ale daty wyłšczenia nie podał.

Sami ustaliliœmy. Do policji wyłšczone materiały (o „wykroczeniach BOR") trafiły 2 lutego 2018 r., czyli przed zamknięciem (28 lutego) œledztwa w sprawie wypadku.

– Prokuratura przesłała nam kopię materiałów dotyczšcych wykroczeń popełnionych 10 lutego na ul. Powstańców Œlšskich przez kierowców BOR. Wpłynęły do komendy powiatowej w Oœwięcimiu – mówi nam Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji.

Tylko jeden winny?

Dlaczego więc prokuratura chce oskarżyć Sebastiana K., majšc poważne wštpliwoœci, czy kierowcy BOR zachowali się prawidłowo? OdpowiedŸ prokuratury zaskakuje:

„Dopiero prawomocne zakończenie postępowania karnego przeciwko podejrzanemu Sebastianowi K. pozwoli jednak na pełnš i prawidłowš ocenę innych aspektów zdarzenia" – argumentuje.

Zdaniem doœwiadczonego prokuratora to kuriozalne tłumaczenie. – Wypadek jest nierozerwalnie zwišzany z kierowcš seicento oraz z funkcjonariuszami BOR, którzy jechali w kolumnie. Nie da się wskazać winnych bez ustalenia, w jakim stopniu do zdarzenia przyczynił się każdy z tych uczestników – tłumaczy nam œledczy z wieloletnim stażem. Podkreœla, że od oceny zachowania BOR zależy stopień zawinienia Sebastiana K. – Pomysł, by słać do sšdu sprawę kierowcy seicento, a dalej badać zachowanie kierowcy BOR, uważa za „absurdalny i komplikujšcy możliwoœć rzetelnego wyjaœnienia, kto jest winny wypadku".

Tłumaczenia krakowskiej prokuratury wskazujš, że chce zrzucić wyłšcznš winę za kraksę na kierowcę seicento (nie zgadzał się z tym zespół prokuratorów). Prokuratura przyznaje w oœwiadczeniu, że choć nie wie, czy kolumna BOR miała włšczone sygnały œwietlne i dŸwiękowe (tylko wtedy jest uprzywilejowana), to powołani biegli stwierdzili, że wyłšcznym i bezpoœrednim sprawcš zdarzenia był kierowca fiata seicento, bo „nie rozeznał prawidłowo sytuacji na jezdni i wykonał nieprawidłowo manewr skrętu w lewo" i to była bezpoœrednia przyczyna wypadku z audi A8, którym jechała premier. „Kierowca Audi nie miał możliwoœci uniknięcia kolizji" – twierdzi prok. Hnatko.