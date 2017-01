Gen. Mieczysław Gocuł odchodzi ze stanowiska szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Generał Gocuł pożegnał się już ze swoimi współpracownikami, do żołnierzy wystosował list, w którym poinformował, że kończy służbę w Wojsku Polskim w dniu 31 stycznia tego roku.

Służbę na stanowisku szefa SG WP pełnił od 7 maja 2013 roku.

Gen. Gocuł odchodzi na własną prośbę. W maju 2016 roku prezydent RP Andrzej Duda mianował go na kolejną trzyletnią kadencję. O tym, że ma zamiar odejść było wiadomo w armii od jesieni (pisaliśmy o tym w „Rzeczpospolitej"). Co ciekawe jeszcze w grudniu informacjom tym oficjalnie zaprzeczał rzecznik szefa resortu obrony narodowej Bartłomiej Misiewicz.

Odejście Gocuła wiązane było ze zmianą struktury dowodzenia polskimi Siłami Zbrojnymi i podniesieniem rangi Szefa Sztabu Generalnego. Do dzisiaj jednak publicznie nie jest znana – tworzona przez MON – nowa struktura dowodzenia wojskiem.

Generał Gocuł był cenionym przez ekspertów, a także sojuszniczych dowódców – sztabowcem, który miał doskonałe kontakty z dowódcami armii NATO. To m.in. dzięki jego zabiegom ubiegłoroczny szczyt NATO zakończył się sukcesem, a w Polsce stacjonują wojska amerykańskie. Niebawem komponent pancerny US Army zostanie wzmocniony przez eskadrę śmigłowcową, która wyląduje w Powidzu. W Orzyszu będzie stacjonował zaś wielonarodowy batalion NATO.

"Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej przeszły w minionych latach ogromne przeobrażenia. Wpisywały się one w dynamikę procesów zachodzących w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego. Zmieniły się warunki służby oraz mentalność żołnierzy, struktury i organizacja wojska, jak również stosowane technologie. Członkostwo w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, udział w operacjach w Iraku czy w Afganistanie, a także proces profesjonalizacji i modernizacji wywarły istotny wpływ na współczesny kształt Wojska Polskiego. Jesteśmy ważnym ogniwem NATO we wspólnej Europie. To efekt naszego połączonego wysiłku" – napisał w pożegnalnym liście gen. Gocuł.

Jednocześnie gen. Gocuł zaapelował do swoich podwładnych o kierowanie się etosem żołnierskim, kultywowanie pamięci i pielęgnowanie chlubnych tradycji. "Wyzwalajcie w sobie entuzjazm do służby dla dobra Polski" – napisał.

Przypomnijmy, że w grudniu rezygnację ze stanowiska złożył Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Mirosław Różański, a 1 stycznia skończyła się również kadencja Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Marka Tomaszyckiego. Tego ostatniego zastąpił gen. dyw. Sławomir Wojciechowski.

Na razie nie ma pewności kto zastąpi generała Gocuła na stanowisku szefa Sztabu Generalnego WP. Nie ma też pewności jak długo taka osoba będzie pełniła obowiązki, bowiem nie znamy nowych przepisów, które mają regulować funkcjonowania najwyższego dowództwa Sił Zbrojnych (np. czasu pełnienia służby na stanowisku).

W mediach pojawiają się spekulacje na temat nowego kandydata na stanowiska Szefa Sztabu Generalnego WP. Jakiś czas temu w gronie tym wymieniany był I zastępca szefa Sztabu Generalnego gen. broni Michał Sikora, a także generał broni Marek Tomaszycki.

Teraz z kolei faworyzowany jest gen. broni Leszka Surawskiego, pełniący obowiązki Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Czy zostanie szefem Sztabu Generalnego WP? Chcieliśmy o to zapytać w sobotę rzecznika MON Bartłomieja Misiewicza, ale nie odbierał naszego telefonu.

Surawski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych i Akademii Obrony Narodowej. Służbę w armii rozpoczął na początku lat 80. W kolejnych latach pełnił stanowiska dowódcze w jednostkach zmechanizowanych m.in. 15 Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie, 16 Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu, 2 Brygadzie Zmechanizowanej. W 2004 r. na misji w Iraku był zastępcą szefa sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe. W listopadzie 2008 r. został mianowany na stopień generała brygady.

W okresie od czerwca 2010 r. do listopada 2011 r. Surawski pełnił służbę na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Planowania Operacyjnego – P3 w Sztabie Generalnym WP, a od listopada 2011 roku został Szefem tegoż Zarządu. W dniu 15 sierpnia 2012 r. został mianowany do stopnia generała dywizji. Od 23 sierpnia 2013 roku do 4 marca 2016 roku dowodził 16 Pomorską Dywizja Zmechanizowaną. Od 5 marca 2016 roku był Inspektorem Wojsk Lądowych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. 15 sierpnia 2016 roku odebrał z rąk Prezydenta RP nominację na stopień generała broni.

Jeżeli na początku przyszłego tygodnia nie zostanie wyznaczony nowy Szef Sztabu Generalnego WP zgodnie z prawem obowiązki te tymczasowo przejmie I zastępca gen. Michał Sikora.