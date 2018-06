Ujazdowski o śmierci Igora Stachowiaka: Wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na komisariacie

M.in. o śmierci Igora Stachowiaka rozmawiali we Wrocławiu politycy Platformy Obywatelskiej z tzw. "gabinetu cieni". We wtorek posłowie PO spotkali się z ojcem Igora i zapowiedzieli, że "nie zostawią tej sprawy".

- Nie zostawimy tak tej sprawy. Będziemy jej pilnować w Polsce, a także na forum europejskim - zapowiedział Borys Budka, były minister sprawiedliwości, cytowany przez "Gazetę Wrocławską". Jak ocenił, przez rok nie zrobiono nic, aby śmierć Igora Stachowiaka na komisariacie we Wrocławiu wyjaśnić.

- Rok to wystarczający czas, żeby pewne rzeczy pokazać i powiedzieć. Jeżeli słyszymy, że dokumenty są chowane czy nie są wprowadzane do postępowania, jeżeli prowadzi się je w sposób nietransparentny, jeżeli adwokaci nie mają dostępu do wszystkich informacji, jeżeli prokuratura nie chce szybkiego ujawnienia sprawy i postawienia twardych zarzutów, to wtedy musi wkraczać kontrola, kontrola ze strony obywateli. My, w imieniu naszych wyborców, jesteśmy wszyscy wybrani tutaj, mówię o Kazimierzu Ujazdowskim, o nas wszystkich parlamentarzystach stąd. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć: nie zostawimy tej kwestii - zapowiedział Grzegorz Schetyna, lider PO.

- Będziemy o tym rozmawiać na poziomie Parlamentu Europejskiego, także Komisji Europejskiej. Ta kwestia musi zostać wyjaśniona. Ona jest bulwersująca, znakiem łamania praworządności i czegoś najgorszego, co można sobie wyobrazić: braku szacunku władzy dla prawa, a to, co zdarzyło się wtedy, na komisariacie, jest takim tragicznym symbolem tych dwóch i pół roku rządów PiS. Nie zostawimy tej sprawy bez odpowiedzi - dodał przewodniczący Platformy.

Kazimierz Michał Ujazdowski, kandydat Platformy na prezydenta Wrocławia, powiedział, że wiele wskazuje na to, że Igor Stachowiak został zamordowany na komisariacie.

- To, co dzieje się w tej sprawie tylko utwierdza nas w przekonaniu, że zmiany dotyczące upolitycznienia prokuratury, pokazały, że obywatel zostaje bez szans w starciu z państwem - mówił z kolei Borys Budka, zapowiadając, że w przypadku wygranej w wyborach parlamentarnych Platforma ponownie rozdzieli funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.