Gen. Skrzypczak: Patrioty? Obronią pół Warszawy

- Wojska pozyskały najnowoczeœniejszy system obrony powierzchni, jaki jest w tej chwili na œwiecie - mówił na antenie RMF FM o sfinalizowanym w œrodę zakupie wyrzutni rakiet Patriot przez Polskę były dowódca wojsk lšdowych, gen. Waldemar Skrzypczak.

Gen. Skrzypczak zwrócił uwagę, że dotychczas Polska dysponowała "systemami poradzieckimi, które nie gwarantowały parasola nad Polskš".

- Sšdzę, że rozwój systemu Patriot, o ile Amerykanie wywišżš się ze zobowišzań wobec Polski, że dadzš nam doskonałe systemy dowodzenia i kierowania tymi systemami, i dadzš nam kolejne baterie po roku 2022, to będziemy mieli w miarę skuteczny parasol nad Polskš - dodał.

Pytany o to jak dużym parasolem będziemy dysponować obecnie, po zakupie dwóch baterii Patriotów za niespełna 5 mld dolarów, gen. Skrzypczak odparł: - To jest niewiele. To jest pół Warszawy na razie.

Gen. Skrzypczak dodał, że według wyliczeń wojska do przykrycia "antyrakietowym parasolem" całej Polski potrzebnych byłoby 16 baterii Patriotów. Zaznaczył jednak, że "dwie baterie to jest dobry poczštek". - Myœlimy o kolejnych szeœciu, i tak jest to w deklaracjach polityków. Teraz my musimy zakładać, ze w ten sposób wpinamy się w system obrony państw NATO - tłumaczył.

Pytany o to, czy 4,75 mld za dwie baterie Patriotów to dobra cena, gen. Skrzypczak odparł, że tak, bo Polska "kupuje bezpieczeństwo polityczne".

Gen. Skrzypczak mówił też o ewentualnych reakcjach Rosji, na wydalenie z wielu państw UE, a także m.in. z USA i Kanady ponad setki rosyjskich dyplomatów w odpowiedzi na otrucie byłego rosyjskiego szpiega, Siergieja Skripala, w Salisbury. - Żadnš reakcjš Rosji bym się nie przejmował. Rosja jak zawsze wyrazi swoje wielkie oburzenie, znowu Iskandery będš wyjeżdżały z garaży. Uspokajałbym Polaków i przestałbym ich straszyć tš rosyjskš propagandš - stwierdził.