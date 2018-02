MON rezygnuje z pomysłu Macierewicza. Nie będzie świątyni

Antoni Macierewicz zapowiadał, że powstanie Sanktuarium Wojska Polskiego na Œwiętym Krzyżu. Ministerstwo Obrony Narodowej nie prowadzi w tej sprawie prac.

Antoni Macierewicz budujšc Sanktuarium Wojska Polskiego na Œwiętym Krzyżu chciał, by było to miejsce, gdzie odbywać się będš ważne uroczystoœci wojskowe.

- To miejsce, w którym żołnierz polski w najpełniejszy sposób może wyrazić swoje posłannictwo, swój obowišzek i swoje przesłanie dla ojczyzny. Będę robił wszystko co możliwe, by obecnoœć wojska była tutaj trwała - mówił w ubiegłym roku ówczesny szef MON.

Jak informuje RMF FM, nie prowadzi prac nad utworzeniem specjalnej œwištyni poœwięconej wojsku.

- Ministerstwo Obrony Narodowej nie posiada dokumentów zwišzanych z utworzeniem Sanktuarium Wojska Polskiego na górze Œwięty Krzyż - przekazuje oddział mediów resortu obrony.