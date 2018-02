Premier do żołnierzy WOT: Armia Krajowa również była armią terytorialną

- Dzisiaj z dumš odbudowujemy wielkie tradycje Wojska Polskiego - mówił premier Mateusz Morawiecki w czasie uroczystoœci złożenia przysięgi przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej we Włodawie.

- Dziękuję wam za wasze decyzje i jestem pewien, że przyczynicie się do utrwalenia bezpieczeństwa państwa polskiego, dzięki temu będziemy mogli budować silnš Polskę. Podjęliœcie się czegoœ bardzo ważnego - obrony naszych granic, a w czasach pokoju - pomocy ludziom - powiedział Morawiecki. Premier uczestniczył we Włodawie (woj. lubelskie) w uroczystoœci złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora".

- Dbałoœć o bezpieczeństwo naszych granic, a w czasie pokoju pomoc ludnoœci cywilnej w powiatach i okręgach, w których żyjecie, służycie, jest wielkš sprawš. Jest służbš Polsce takš, jakiej najbardziej potrzebujemy: ofiarnš służbš, służbš serca, ale jednoczeœnie dopełnieniem innych bardzo ważnych, kluczowych elementów naszego bezpieczeństwa, zarówno technicznego, jak i ludzkiego w innych formacjach wojskowych stanowišcych absolutnie spójnš, zwartš częœć Wojska Polskiego – mówił do żołnierzy WOT. - Był wzorem i przykładem dla swoich żołnierzy. Był mi szczególnie bliski bo jego narzeczonš była żyjšca do dzisiaj moja przyszywana ciocia Teresa, którš pożegnał, idšc do lasu - dodał, wspominajšc "Zaporę", patrona brygady.

Szef rzšdu podkreœlił, że wojska obrony terytorialnej wzorujš się na poprzednikach z Armii Krajowej, która "również była armiš terytorialnš". - Dzisiaj z dumš odbudowujemy tradycje Wojska Polskiego, wielkie tradycje. To właœnie brak dobrego, sprawnego wojska, które miałoby oparcie w silnym, sprawnym państwie i odwrotnie: brak sprawnego państwa, które mogłoby zapewnić funkcjonowanie wojsku w czasie pokoju po to, żeby broniło tego państwa w czasach wojny, w czasach agresji, spowodował upadek Rzeczpospolitej - ocenił Morawiecki.

We Włodawie przysięgę złożyło 90 żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Lubelska brygada OT liczy już ponad 1,6 tys. żołnierzy.