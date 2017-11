Żołnierze NATO będą się uczyć m.in. o Chrzcie Polski

Historię i tradycję oręża polskiego ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszych momentów dziejowych, począwszy od Chrztu Polski, poprzez decydujące bitwy, walkę o niepodległość aż po wstąpienie do NATO i EU poznają żołnierze NATO stacjonujący w Bemowie Piskim w województwie warmińsko-mazurskim.

Multimedialne prelekcje historyczne zaprezentowane zostaną we wtorek żołnierzom wojsk sojuszniczych z batalionowej grupy bojowej stacjonującej na wschodniej flance NATO. W Bemowie Piskim służy ponad tysiącosobowa grupa Amerykanów, Brytyjczyków, Rumunów i Chorwatów.

Jak poinformował PAP mjr dr Zbigniew Zielonka z Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej, tematem 70 minutowej multimedialnej prezentacji jest historia Polski i polskiego oręża obejmująca tysiącletnie dzieje narodu ze szczególnym uwzględnieniem najważniejszym wydarzeń.

Są nimi chrzest Polski, bitwa pod Grunwaldem, epizod husarii jako najlepszej jazdy w Europie i na świecie, Unia Polsko-Litewska, rozbiory, powstania narodowe aż do odzyskania niepodległości. Nie zabraknie omówienia wojny polsko-bolszewickiej, działań wojennych na frontach II wojny światowej, zamordowania polskich oficerów w Katyniu a także powojennej walki o niepodległość w tym zagadnień dotyczących żołnierzy wyklętych, ruchu opozycyjnego w PRL aż do momentu obalenia komunizmu i wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i NATO.

Przedstawione zostaną także sylwetki najwybitniejszych Polaków w tym króla Jana III Sobieskiego, Józefa Piłsudskiego, przywódców powstań narodowych oraz papieża Jana Pawła II.

Prezentacja jest zilustrowana obrazami polskich malarzy, fragmentami filmów historycznych m.in. Krzyżaków i Pana Wołodyjowskiego oraz muzyką.

Jak powiedział mjr Zielonka, pomysł opowiedzenia historii Polski sojusznikom pojawił się w 2015 roku, gdy polscy żołnierze pełnili misję w Afganistanie. Po szczycie NATO w Warszawie powstał folder, w którym opisano historię Polski.

"Dzieje Polski" oglądali już żołnierze NATO stacjonujący w Żaganiu i Skwierzynie.

"Doceniają niekonwencjonalny sposób przedstawiania historii obcego dla nich kraju, ciekawej opowieści urozmaiconej filmowymi scenami batalistycznymi, ekspresyjną muzyką oraz uzupełnionej materiałami edukacyjnymi. Uważają, że poznanie historii naszego kraju jest potrzebne. Amerykanie niewiele wiedzą o Europie i Polsce, a po wysłuchaniu wykładu są zafascynowani naszą 1000 letnią historią, której motywem przewodnim jest walka o niepodległość, o jej utrzymanie, a w momentach krytycznych także o odzyskanie" - wyjaśnił mjr Zielonka. "Myślę, że historia Polski jest doskonałym świadectwem waleczności polskiego żołnierza oraz całego narodu, a zarazem dowodem naszej sojuszniczej wiarygodności"- dodał.

Współautorem prelekcji historycznej jest komandor porucznik Krzysztof Rumiński z 6. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Ustce.