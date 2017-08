Policja komentuje zarzuty o inwigilowanie Ryszarda Petru

Jak przekonać szefa do awansu?

W poniedziałek "Gazeta Wyborcza" napisała, że podczas protestów związanych z reformą sądownictwa, członkowie stowarzyszenia Obywatele RP, KOD i posłowie opozycji byli inwigilowani z wykorzystaniem "specjalnej komórki wywiadowczej policji, samochodów obserwacyjnych i podsłuchów pięciodniowych, na które nie musi się zgadzać sąd". Wcześniej pisano na ten temat pod koniec lipca.

Posłowie PO poprosili o wyjaśnienia w tej sprawie szefa KGP nadinsp. Jarosława Szymczyka.

Rzecznik prasowy KGP mł. insp. Mariusz Ciarka powiedział PAP, że policja podtrzymuje w całości dotychczasowe stanowisko z końca lipca. Jak zapewniała wówczas Komenda Stołeczna Policji, działania policji nie mają na celu inwigilacji posłów opozycji, czy organizatorów manifestacji przed parlamentem. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa.

Autorowi artykułów w "GW" odpowiedział z kolei rzecznik KSP. Podkreślił, że zawierają one nieprawdziwe informacje. - Na podstawie obowiązujących przepisów funkcjonariusze komórek tzw. wywiadowców prewencji realizują zadania prewencyjne i usytuowane są właśnie w służbie prewencyjnej policji, a konkretnie służbie patrolowej. Nie realizują oni zadań operacyjnych, a więc również wskazanych w tekście działań operacyjno-rozpoznawczych, nie mają na wyposażaniu i nie wykorzystują "samochodów do skrytej obserwacji", nie realizują "pięciodniowych podsłuchów", a tym bardziej nie tworzą "baz z wizerunkami najbardziej aktywnych uczestników manifestacji". Zadania im powierzone podczas odprawy dotyczyły zagadnień o charakterze typowo prewencyjnym i nie odbiegały w żaden sposób od zadań realizowanych przez tych samych funkcjonariuszy w trakcie zabezpieczenia różnych wydarzeń, jak chociażby wizyty prezydenta Donalda Trumpa czy przyjazdu do Polski pary książęcej - zapewnił Marczak.

- Chcę zdecydowanie zaznaczyć, że nasze działania o charakterze prewencyjnym miały zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom biorącym udział w zgromadzeniu i nie miały nic wspólnego z inwigilacją. Już dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że zadanie to zostało wykonane i protesty przebiegły bez większych zakłóceń. Za wyjątkowo sumienne podejście do zadań przez policjantów należą się im słowa podziękowania - dodał rzecznik KSP.

Rzecznik przypomniał, że prawidłowość działań policyjnych związanych z zabezpieczeniem manifestacji potwierdziły wyniki kontroli przeprowadzonej na polecenie Komendy Głównej Policji po ukazaniu się w lipcu w "GW" artykułu na ten temat.

Pod koniec lipca "Gazeta Wyborcza" napisała, że "policyjni tajniacy śledzą działaczy stowarzyszenia Obywatele RP i posła opozycji Ryszarda Petru, lidera Nowoczesnej". Gazeta informowała, że opiera się na nagraniach policyjnych rozmów. Mają one pochodzić z piątku 21 lipca, gdy Senat debatował nad ustawą o Sądzie Najwyższym, a na tyłach gmachu trwała manifestacja przeciwników zmian w sądownictwie.