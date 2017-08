Antoni Macierewicz na promocji na WAT: Oficerowie wojska - elita elit

W uroczystości na pl. Piłsudskiego na pierwszy stopień oficerski mianowanych zostało 165 absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej.

- Armia polska, to dzisiaj armia, która staje przed nowymi wyzwaniami, takimi wobec których potrzebujemy najodważniejszych z odważnych i najmądrzejszych z mądrych, takich właśnie, jak wy - powiedział szef resortu obrony do absolwentów WAT.

Macierewicz podkreślił, że dołączają oni do "elity elit, jaką jest kadra oficerska wojska polskiego". - To dzień szczególny dla was, radosny, tak jak radosny jest dla polskiej armii - dodał szef MON.

- Stajecie się elitą armii polskiej, będziecie ją współkształtowali i odradzali, będziecie ją na nowo tworzyli - mówił szef MON.

Macierewicz podkreślił, że "dobro Polski, narodu polskiego, dobro Polaków, ich obrona i bezpieczeństwo, jest najwyższym prawem armii polskiej".

Wojsko broni całego narodu

Zwracając się w przemówieniu wygłoszonym na pl. Piłsudskiego w Warszawie do nowo mianowanych oficerów Macierewicz podkreślił, że będą oni dowodzili żołnierzami i "decydowali o tym, w jaki sposób oni swoją żołnierską służbę będą pełnili, jak będą ją rozumieli, jakie wnioski wyciągną z doświadczeń dziejowych, jak będą patrzyli na Warszawę, miasta i wsie polskie". Jak dodał, oficerowie wpłyną też na to, jak żołnierze będą "patrzyli na Polaków, tych wszystkich, którzy ponieśli śmierć za ojczyznę, ale także tych, którzy za nią cierpieli przez dziesiątki lat, zepchnięci na margines, poniewierani, wyśmiewani, nazywani 'Polaczkami', nazywani ludźmi, którzy mogą tylko i wyłącznie pomóc innym - tym ważniejszym, tym lepszym, tym bogatszym".

- Naród nie zna takich rozróżnień, armia polska nie zna takich rozróżnień, żołnierz, oficer polski, który ma honor żołnierza polskiego, nie zna takich rozróżnień - walczy za cały naród, broni całego narodu - zaznaczył minister.

Szef MON zwrócił również uwagę, że promocja ma miejsce na pl. marszałka Józefa Piłsudskiego w kontekście nadchodzącej rocznicy Bitwy Warszawskiej - jak mówił - "największego zwycięstwa, jakie odniósł kiedykolwiek żołnierz polski - zwycięstwa z 1920 r. nad bolszewikami, zwycięstwa, o którym mówi się, że jest osiemnastą bitwą, która zadecydowała o losach świata, ale niewątpliwie jest najważniejszą bitwą, która zadecydowała o losach Polski i losach Europy". - Wstępujecie w szeregi tych właśnie, którzy tę bitwę wygrali, jesteście ich dziedzicami, przejmujecie od nich nie tylko tamtą tradycję, ale tamtą wolę zwycięstwa - powiedział Macierewicz zwracając się do absolwentów WAT.

"Wspaniałe słowa Trumpa"

- Armia jest największym i jedynym gwarantem bezpieczeństwem narodu polskiego, to jej siła, wytrwałość i jej zdolność, daje gwarancję i poczucie bezpieczeństwa narodowi polskiemu - powiedział Macierewicz.

Jak mówił, najwspanialsze słowa na ten temat wypowiedział prezydent USA Donald Trump przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. - Trzeba było się urodzić tam daleko, za morzem, żeby zobaczyć wielkość narodu i wojska polskiego, żeby się nie bać powiedzieć głośno, (że) ten naród czerpie siłę z wiary w Boga, z przywiązania do swojej tradycji chrześcijańskiej i narodowej - powiedział Macierewicz.

Szef MON oświadczył, że armia polska nie będzie "dodatkiem, breloczkiem". Jak podkreślił, armia polska "prędzej, czy później", będzie liczyć tylu żołnierzy, dysponować będzie taką bronią, cieszyć się będzie siłą takiej kadry oficerskiej, że będzie zdolna wypełnić nakaz konstytucji obrony własnej ojczyzny - nawet wtedy, gdyby musiała walczyć sama.

- To jest cel dla jakiego odbudowujemy armię - zadeklarował Macierewicz. - To jest cel, jakiego nie stawiano polskiej armii już od dawna, wtedy, gdy ją pomniejszano, pogardzano, odstawiano do kąta - dodał szef MON.