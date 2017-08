Kownacki: Nikt nie podzieli nas w miłości do ojczyzny

Bartosz Kownacki

Foto: Fotorzepa, Robert Gardziński

Nikt nie podzieli nas w miłości do ojczyzny, wszyscy kochamy naszą ojczyznę i to jest przymiot Polaków - powiedział we wtorek wiceminister obrony Bartosz Kownacki na obchodach Święta Wojska Polskiego w Bydgoszczy.