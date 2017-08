"Prezydent o prywatnej armii? Mówił do opozycji"

Prezydent Duda podczas wtorkowych uroczystości z okazji święta Wojska Polskiego, powiedział m.in., że armia Rzeczypospolitej Polskiej "to nie jest niczyja armia prywatna". - To jest armia, którą musimy wspólnie kształtować, to jest armia, dla której dobra musimy wspólnie pracować – mówił prezydent, dodając, że dzięki armii, Polska jest wolna, suwerenna i niepodległa.

W środę do tej wypowiedzi odniósł się w rozmowie z PAP wiceszef MON Michał Dworczyk. - Myślę, że był to taki jednoznaczny sygnał dla parlamentarzystów opozycji, w szczególności Platformy, którzy do niedawna byli odpowiedzialni za polskie siły zbrojne, sygnał do tego, żeby w różnych potyczkach politycznych, wojenkach politycznych, nie wykorzystywać polskich sił zbrojnych - podkreślił Dworczyk.

Jak dodał, prezydentowi chodziło o to, "żeby cynicznie, politycznie, nie wciągać do awantury wojska, bo to jest nasze dobro wspólne, dobro narodowe".

Wcześniej Dworczyk w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie, zwrócił uwagę, że wojsko nie ma żadnych barw partyjnych. - To wojsko nie należy do PiS-u, nie należy do Platformy Obywatelskiej, nie należy do Nowoczesnej. To jest wojsko polskie, to jest nasz skarb i powinniśmy - jako wszyscy politycy, obywatele, dbać o to wojsko, a nie wykorzystywać do instrumentalnych rozgrywek - przekonywał.

- Niestety nie sposób oprzeć się wrażeniu, że w swoich różnych wypowiedziach, atakach i wojenkach politycznych, podejmowanych zwłaszcza przez Platformę Obywatelską, armia wykorzystywana jest w sposób cyniczny - ocenił wiceszef MON.