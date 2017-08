MON: wojsko pomoże w woj. kujawsko-pomorskim

"Dzisiaj, na wniosek wojewody kujawsko-pomorskiego, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podpisał decyzję o użyciu wojska w tym województwie" - napisała ppłk Pęzioł-Wójtowicz w przesłanym PAP komunikacie. Zapewniła, że MON jest w stałym kontakcie z przedstawicielami samorządów i administracji rządowej.

Ponad 30 żołnierzy i ponad 40 jednostek sprzętu wojskowego będzie udzielać pomocy w regionie tam, gdzie jest niezbędna. Wojsko będzie skierowane do pomocy m.in. do przygotowania terenu do odbudowy linii średniego i wysokiego napięcia - poinformowało MON. Jak podkreślono jest to kolejne wsparcie armii dla służb i mieszkańców poszkodowanych przez nawałnice.

"Ministerstwo Obrony Narodowej, wojsko pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielami samorządów i administracji państwowej" - czytamy w komunikacie. Zaznaczono, że z polecenia szefa MON jednostki wojskowe podległe Dowództwu Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych konsultują m.in. z sołtysami terenów dotkniętych nawałnicami zakres niezbędnej pomocy.

"Te siły i środki są adekwatne i zostały uruchomione zgodnie z zapotrzebowaniem" - podkreśliła rzeczniczka. Zapewniła, że pomoc wojskowa będzie udzielana stale, jak długo będzie potrzebna.

"Wojsko Polskie jest w ciągłej gotowości do udzielenia pomocy związanej z reagowaniem kryzysowym na terenach dotkniętych nawałnicami. Przedstawiciele armii biorą udział w działaniach regionalnych zespołów zarządzania kryzysowego oraz na bieżąco monitorują sytuacje związane z koniecznością użycia sił i środków niezbędnych do pomocy" - napisała ppłk Pęzioł-Wójtowicz. Dodała, że minister obrony "niezwłocznie podejmuje ewentualne decyzje o udzieleniu pomocy przez wojsko na wnioski i zapotrzebowania, które płyną po nawałnicy".

W poniedziałek MON skierowało pomoc w poszkodowane przez nawałnice rejony w woj. pomorskim, na wniosek tamtejszego wojewody. Wiceszef MON Michał Dworczyk zapewnił w środę, że żołnierze i sprzęt przybyli na miejsce w kilka godzin po zgłoszeniu zapotrzebowania.

W wyniku nawałnic, które przeszły w nocy z piątku na sobotę nad miejscowościami w woj. wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, i pomorskim, zginęło sześć osób, a 52 zostały ranne. Ponad 20 tys. odbiorców w tych województwach pozostawało w środę przed południem bez energii elektrycznej na skutek zniszczeń wywołanych nawałnicami. W całym kraju wiatr uszkodził lub zerwał dachy z prawie 4 tys. budynków, z czego 2,8 tys. to budynki mieszkalne. Od 10 sierpnia strażacy interweniowali 21,3 tys. razy przy usuwaniu skutków burz.