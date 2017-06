ABW prowadzi kontrolę w IPN dot. informacji niejawnych

- Rzeczywiście w IPN rozpoczęła się w poniedziałek kontrola Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - potwierdził w czwartek nieoficjalne informacje PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

- To kontrola dotycząca ochrony informacji niejawnych w IPN, procedur z tym związanych i faktycznego działania Instytutu - podkreślił Żaryn. Zaznaczył, że nie są to działania doraźne, tylko wynikające z planu. - Maksymalnie może ona potrwać do 31 lipca - podał rzecznik.