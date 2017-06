Andrzej Duda apeluje o wstępowanie w szeregi obrony terytorialnej

- Chciałbym, żeby Rzeczpospolita rozwijała się z pożytkiem dla wszystkich państwa; chciałbym, żebyście mogli żyć spokojnie w bezpiecznym kraju i działam w tym kierunku - zapewniał prezydent.

- I czynię wszystko, co w mojej mocy, działając i w Polsce, i na arenie międzynarodowej, w szczególności poprzez działanie w ramach struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego - podkreślał.

Duda wierzy, iż Polska będzie wzmacniać obecność sojuszniczą na swym terytorium. - I wierzę w to, że będziemy wzmacniali także naszą obronność, to niezwykle ważne. I dlatego wierzę w to, że zaakceptujecie państwo dalszy wzrost wydatków na polską obronność, na polską armię, na jej modernizację, bo jest to proces niezwykle potrzebny - przekonywał prezydent.

Zaapelował, zwłaszcza do młodych, by zgłaszali się do Wojsk Obrony Terytorialnej. "Chcemy, aby Polacy umieli posługiwać się bronią, chcemy, aby Polacy - w razie potrzeby - stanęli w obronie swojej ojczyzny, tak jak Wielkopolanie umieli stanąć do Powstania Wielkopolskiego, jednego z niewielu zwycięskich powstań w naszej historii" - mówił Duda. (

