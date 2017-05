Antoni Macierewicz: Formowanie WOT przebiega zgodnie z planem

Jak przebiega rekrutacja do WOT?

Antoni Macierewicz: Jestem niezmiernie usatysfakcjonowany, że tworzenie piątego rodzaju sił zbrojnych przebiega zgodnie z naszym harmonogramem. Powołaliśmy do życia dowództwo WOT i sformowaliśmy już struktury trzech brygad. Teraz trwa drugi etap – rozpoczęliśmy szkolenie żołnierzy terytorialnej służby wojskowej na potrzeby tych trzech brygad. Jednocześnie formujemy następne trzy brygady: dwie w woj. mazowieckim i jedną w woj. warmińsko–mazurskim.

Rekrutacją ochotników do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej zajmują się Wojskowe Komendy Uzupełnień. To tam ochotnicy kierują swoje pierwsze kroki, tam uzyskują wszelkie niezbędne informacje. W procesie rekrutacji przeprowadzamy wywiad z kandydatem, kierujemy go na zapoznanie się z jednostką wojskową; kandydaci przechodzą też badania psychofizyczne. Postępowanie ma charakter konkursowy. Po jego pozytywnym przejściu, ochotnik otrzymuje kartę powołania na szkolenie. WOT jest formacją powszechną, jesteśmy zainteresowani, aby jak najwięcej ochotników trafiło w jej szeregi.

Służba w WOT cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród jej potencjalnych żołnierzy. Mamy bardzo wiele osób, które zadeklarowały chęć służby, i dużą liczbę wydanych kart powołania na kolejne turnusy szkoleń. Przygotowując koncepcję budowy WOT, braliśmy oczywiście pod uwagę również kwestie demograficzne, dlatego zaprogramowaliśmy takie struktury brygad OT, aby elastycznie dostosowywać je do stanu populacji i liczby kandydatów w danym regionie Polski. Przyświeca nam założenie, by do WOT mógł wstąpić każdy Polak, także w wieku średnim, zainteresowany służbą, o ile spełni wymagania psychofizyczne i zdrowotne.

Żołnierze OT mają te same obowiązki i prawa, co żołnierze zawodowi. Cechuje ich pewna specyfika pełnienia służby i więź z lokalną społecznością, z której się wywodzą, i z którą są zawsze swoją służbą związani.

Ilu ochotników zgłosiło się do tej pory, ilu zostało zakwalifikowanych?

W skali całego kraju liczba ochotników do WOT to już około 20 tys. – tyle bowiem osób zadeklarowało chęć przystąpienia do formacji. Obecnie szkolimy 1000 ochotników w ramach szkolenia wyrównawczego i podstawowego, w najbliższą niedzielę połowa z nich złoży przysięgę. Ponad 1,5 tys. kolejnych ochotników przeszło już procedurę powołania do WOT i zostało zapoznanych z jednostkami wojskowymi. Ci ochotnicy, począwszy od lipca tego roku, rozpoczną szkolenie podstawowe i wyrównawcze. Z tej grupy ponad 900 ochotników odebrało już karty powołania na szkolenia.

Tutaj muszę zwrócić uwagę na fakt, że w trzech województwach - podlaskim, lubelskim i podkarpackim - liczba kandydatów do służby przewyższa obecne potrzeby brygad. Dla przykładu, na Podkarpaciu mamy w tej chwili aż ponad 5 tys. zadeklarowanych kandydatów. To nas oczywiście niezmiernie cieszy i pokazuje, że nasza koncepcja wzmocnienia bezpieczeństwa Polski poprzez stworzenie wojsk OT była i jest słuszna.

Jakie są proporcje między ochotnikami, którzy nie byli w wojsku, a rezerwistami?

Najlepiej przedstawić to na przykładzie trzech pierwszych brygad w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie, gdzie do 21 maja trwa szkolenie pierwszych ochotników. Proporcje te wynoszą po 50 procent. Połowa ochotników bierze udział w szkoleniu wyrównawczym, które jest skierowane do byłych żołnierzy – rezerwistów. Drugą połowę stanowią ochotnicy, którzy nigdy nie byli w wojsku. Już podczas najbliższego szkolenia, po przysięgach, te dwie grupy żołnierzy stworzą kompanie lekkiej piechoty, a w ich ramach tzw. wspaniałe dwunastki – czyli 12-osobowe sekcje złożone z sześciu "młodych" i sześciu "starych". Dlaczego tak? Żeby łączyć doświadczenie i rozwagę z młodością i inicjatywą. Młodzieńczemu zapałowi musi towarzyszyć rozwaga, stąd pomysł. Takie rozwiązania funkcjonują w podobnych formacjach innych armii świata. Sprawdzą się też na naszym gruncie.

Jaki jest harmonogram kolejnych ćwiczeń – po ilu ochotników ma je przejść?

Kolejne szkolenia są zaplanowane na przełom lipca i sierpnia - w brygadzie lubelskiej - oraz we wrześniu i październiku w trzech brygadach - podlaskiej, lubelskiej i podkarpackiej. Szkolenia te będą prowadzone w takiej formule jak te, które zakończymy 21 maja. Łącznie w tym roku przeszkolimy 3200 ochotników

Jak ma docelowo, po trzech latach szkoleń, wyglądać współdziałanie w kompaniach rezerwistów z żołnierzami, którzy do WOT przyszli z cywila?

Zakładamy, że po trzech latach szkolenia zatrą się różnice pomiędzy rezerwistami a ochotnikami z cywila. Chodzi o to, żeby w ramach WOT - która jest formacją powszechną – umożliwić służbę jak największej liczbie ochotników zdolnych do takich działań. Chcemy łączyć doświadczenie i rozwagę starszych ochotników z młodzieńczą kreatywnością. Choć WOT to głównie formacja ludzi młodych, to jest to także miejsce dla 50-latków.

Jaki będzie podział specjalności?

Jak wcześniej mówiłem, podstawowym modułem szkoleniowym będzie tzw. wspaniała dwunastka, czyli 12-osobowy zespół złożony z sześciu rezerwistów i sześciu żołnierzy, dla których jest to pierwsze zetknięcie się ze służbą wojskową. Sekcje będą składały się z następujących specjalistów: medyków, strzelców wyborowych, radiooperatorów i operatorów uzbrojenia, saperów, a także dowódcy i zastępcy. Funkcje są dublowane zawsze na zasadzie młodszego i starszego specjalisty. Chcemy, żeby ci ludzie wymieniali doświadczenia między sobą, żeby "młody" uczył się od "starego". To system znany w wielu armiach, w Polsce mylnie przypisywany wyłącznie amerykańskim siłom specjalnym.

Co będzie przedmiotem kolejnych szkoleń?

Jesteśmy na początku drogi budowy formacji. Pierwsi ochotnicy kilka tygodni temu rozpoczęli szkolenie. W pierwszym roku jest to szkolenie indywidualne, w czasie którego żołnierze poznają podstawy walki i przetrwania na polu walki; działania na poziomie sekcji, podstawowe zachowania, strzelania; zyskują obycie z bronią, uczą się, jak zapewnić bezpieczeństwo sobie i kolegom. Drugi rok to szkolenie specjalistyczne – na czas szkoleń ludzie rozejdą się do grup specjalności. W tym okresie więcej czasu poświęcimy na szkolenie specjalistów takich jak medycy, strzelcy wyborowi, saperzy itp. Trzeci rok poświęcamy na szkolenie zgrywające na poziomie pluton-kompania. Kończy się to certyfikacją kompanii. W trzecim roku wszyscy zdają też kolejny egzamin sprawności fizycznej - tym razem taki sam, jak żołnierze zawodowi. Według ustawy bowiem po trzech latach służby można zmienić formę służby z terytorialnej na zawodową. Łącznie szkolenie zajmie minimum 124 dni spędzone w koszarach w ciągu trzech lat. Ale w przypadku kilku specjalności, np. snajpera, może to być o 90 dni więcej.

Największym wyzwaniem szkoleniowym i logistycznym będzie koniec 2019 roku, bo wtedy będzie już około 300 kompanii i nastąpi szczyt szkolenia. Praktycznie w każdym powiecie w Polsce będzie sformowana kompania i albo będzie ona zaczynała szkolenie, albo będzie się certyfikowała.

Tak więc w zakładanym terminie zbudujemy piąty rodzaj sił zbrojnych. Tworząc WOT, odpowiadamy w ten sposób m.in. na nowe zagrożenia, jakie pojawiły się w przestrzeni geopolitycznej w naszej części Europy. Budując WOT, oferujemy również niezwykle atrakcyjną i unikalną ofertę służby ojczyźnie dla bardzo dużej części społeczeństwa. Zagospodarowujemy wielki potencjał, energię, pasję i pomysły tych Polaków, którzy działają w organizacjach proobronnych, ale również zwykłych pasjonatów wojska i tych, którym pojęcie ojczyzna jest niezwykle ważne. Słowem – patriotów. Tym trudnym, skomplikowanym i bardzo ambitnym wyzwaniem tworzenia nowego rodzaju wojsk zajmuje się świetne grono fachowców, które swoje doświadczenie zbudowało w różnych rodzajach wojsk, na różnych stanowiskach, tak w kraju, jak i na misjach.