Michał Dworczyk: Wieloletnie zaniedbania w wojsku

Wiceszef MON w rozmowie w TVN24 powiedział, że po 2018 roku wojska amerykańskie będą stacjonowały w Polsce i jest szansa na stałą ich obecność. - Myślę, że to już w tej chwili ma miejsce, bo mimo tego, że to nie jest nazwane, to pokazanie tak długiej perspektywy jest gwarancją tego, że te wojska będą tak długo, jak będzie to potrzebne - ocenił.

Dworczyk podkreślił również, że polska armia przechodzi obecnie "bardzo głęboką reformę".

- Szczególną uwagę należy zwrócić na strategiczny przegląd obronny, który był pierwszą tak poważną analizą tego, w jakim stanie jest armia i jakie powinny być działania podjęte, żeby państwo polskie mogło się samodzielnie bronić - dodał.

Wiceminister odniósł się również do słów gen. Romana Polki, który w wywiadzie telewizyjnym powiedział, że "armia za ministra Macierewicza przypomina plac budowy". Według Dworczyka, jest to konsekwencja wieloletnich zaniedbań poprzednich rządów. - To są fakty, które są konsekwencją wieloletnich zaniedbań i właśnie w tej chwili następuje reforma, która z tymi problemami pozwoli się polskiemu wojsku zmierzyć - podkreślił.

- To, że nie mamy systemu obrony przeciwlotniczej (...), to, że mamy problemy z marynarka wojenną - to jest kwestia zaniedbań wielu lat - zaznaczył i dodał, że w tej chwili MON pozyskuje łodzie podwodne dla armii. - Powinny to być cztery jednostki - powiedział.