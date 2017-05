Premier Beata Szydło podziękowała strażakom

4 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Strażaka. Premier uczestniczyła w gminnych obchodach tego święta w Ochotniczej Straży Pożarnej w Skidziniu k. Brzeszcz.

Szefowa rządu podkreśliła, że dzień św. Floriana, 4 maja, "to jest święto szczególne, to jest święto specjalne". - Bo jest świętem szczególnych ludzi, ludzi którzy właśnie zawsze - bez względu na to, jaki to jest czas, jaka jest pora - są gotowi nieść pomoc innym, zawsze są na służbie - mówiła.

- Cieszycie się największym szacunkiem społecznym, zasłużonym - zwróciła się do strażaków szefowa rządu. - To jasno pokazuje, że właśnie strażak, druhowie strażacy, strażacy ochotnicy i strażacy zawodowi są przez wszystkich szanowani. Bo wiedzą wszyscy, że zawsze mogą na was liczyć - nigdy nie odmawiacie pomocy, zawsze jesteście wtedy, kiedy jest najtrudniej - czy to powódź, czy to katastrofa budowlana, czy katastrofa drogowa, pożar - zaznaczyła szefowa rządu. - Zawsze pierwsi są strażacy, niosą pomoc, ratują życie, ratują dobytek - wskazała premier. Jak mówiła "ta piękna tradycja - przekazywana w wielu rodzinach z ojca na syna, z pokolenia na pokolenie - jest dowodem na to, że właśnie zawód strażaka jest nie tylko ceniony i szanowany przez ludzi, ale przez tych, którzy go wykonują jest otaczany wielkim kultem".

- Ludzie, którzy wykonują ten zawód, przekazując go na następne pokolenia, ucząc młodych ludzi tej służby, która polega właśnie na ratowaniu innych, robią to i czynią z głębi serca - zaznaczyła Szydło.

Premier podziękowała strażakom za ich pomoc i za to, że zawsze można na nich liczyć. - Dzisiaj trzeba o tym mówić bardzo głośno, pokazywać strażaków, cieszyć się z razem z wami świętem, ale też przecież wiemy, że nawet świętując, nawet będąc dzisiaj tutaj na tej uroczystości, jeżeli zdarzyłoby się jakieś nieszczęście, jakiś wypadek, wy będziecie pierwszymi, którzy do niego pojadą - mówiła.

Szefowa rządu podkreśliła, że służba strażaków streszcza się w pięknym credo, które często pojawia się na sztandarach podczas uroczystości strażackich. - "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek" - to jest zawołanie, bardzo proste, bardzo krótkie, w którym streszcza się właśnie cała służba strażacka - dodała premier. Premier życzyła również strażakom, by jak najrzadziej musieli wyjeżdżać do akcji oraz by zawsze wracali do domu cali i zdrowi. - Składam te życzenia również na ręce waszych rodzin, które znoszą z cierpliwością waszą służbę, towarzyszą wam, kibicują wam w tym i was wspierają. To jest niezwykle istotne i im również należą się podziękowania, bo jest to służba trudna, wymagająca - zaznaczyła premier.

Premier wręczyła Medale za Zasługi dla Pożarnictwa: srebrny Tadeuszowi Morończykowi (OSP Bór) i brązowy Krystianowi Walczykowi (OSP Brzeszcze).

Beata Szydło jest członkiem OSP w Przecieszynie. W czwartek została honorowym członkiem Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzeszczach. - 4 maja 2017 r. to dzień szczególny, powiedziałbym historyczny, gdyż nasza druhna premier RP pani Beata Szydło zaszczyciła swoją obecnością naszą uroczystość - mówił prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Brzeszczach Władysław Drabek. Dziękując premier za budujące słowa i życzenia zapewnił wszystkich obecnych, że strażacy z gminy Brzeszcze nie zawiodą.

- Dziękuję Wam druhny i druhowie, prezesi i naczelnicy, przedstawiciele OSP za waszą postawę, odwagę, ofiarną i zaszczytną pracę społeczną w służbie pod sztandarami z naszym patronem św. Florianem – mówił do strażaków Władysław Drabek, życząc im bezpiecznych powrotów z akcji i szczęścia osobistego.

W OSP w Skidziniu, gdzie zorganizowano uroczystości, służy na co dzień 35 strażaków ochotników, a w całej gminie Brzeszcze strażaków ochotników jest blisko 450, w tym 323 mężczyzn, 96 kobiet, 5 druhów wspierających i 21 honorowych.