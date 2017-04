Obrona terytorialna będzie testowała nowe karabinki MSBS i pistolety Ragun

Karabinki należą do rodziny Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56). Do tej pory wojsko zamówiło tylko odmianę reprezentacyjną MSBS-R, z której nie można strzelać ostrą amunicją i która jest wykorzystywana np. na defiladach. Jak informuje producent, Fabryka Broni "Łucznik"Radom, broń w odmianie "bojowej" przeszła etap badań wstępnych i niedługo trafi do badań kwalifikacyjnych.

Niezależnie od badań nowe karabinki trafią do testów poznawczych w Wojskach Obrony Terytorialnej, które od początku roku są osobnym rodzajem sił zbrojnych, obok sił lądowych, powietrznych, morskich i specjalnych. "Inicjatywa wyszła od nas, gdyż jesteśmy zainteresowani pozyskaniem pewnych wybranych elementów rodziny MSBS na wyposażenie WOT" - poinformował PAP rzecznik prasowy Dowództwa WOT ppłk Marek Pietrzak.

Jak wyjaśnił, będą to testy poznawcze sprzętu niebędącego na wyposażeniu sił zbrojnych, realizowane na podstawie decyzji wiceszefa MON. Na taki krok pozwala decyzja ministra obrony z 2013 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego.

"Testy będą prowadzone w warunkach zbliżonych do przewidywanych dla tego rodzaju uzbrojenia, w celu uzyskania oceny jego bojowego wykorzystania oraz norm eksploatacyjnych i materiałowych oraz w celu oceny przydatności dla żołnierzy WOT" - zapowiedział ppłk Pietrzak.

Rzecznik poinformował, że do testów trafi kilkadziesiąt karabinków. Dodał, że testy rozpoczną się zaraz wejściu w życie rozkazu dowódcy WOT w tej sprawie i dostarczeniu uzbrojenia przez producenta. "Będzie to w najbliższym czasie" - zapowiedział.

Testy odbędą się w 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Jej dowódca płk Arkadiusz Mikołajczyk powiedział Radiu Rzeszów, że brygada będzie testowała karabinki MSBS jako pierwsza jednostka w Wojsku Polskim. "To pewnego rodzaju przywilej, ale też duży obowiązek, żeby tę pracę testową wykonać dobrze" - powiedział płk Mikołajczyk.

Według Dowództwa WOT testy potrwają kwartał, a sam ich program zaplanowano na cztery tygodnie. Do testów trafią karabinki w układzie klasycznym (czyli z kolbą), z lufą o długości 16 cali, czyli 406 mm. Każdy karabinek będzie wyposażony m.in. w cztery magazynki, przyrządy celownicze, pas i nóż-bagnet.

Jak poinformował ppłk Pietrzak, do testów trafią także pistolety PR-15 Ragun, również opracowywane w radomskiej fabryce, a także hełmy, kamizelki typu plate carrier, kilka kompletów wyposażenia optoelektronicznego, celowniki kolimatorowe i celowniki dzienne "Szafir".

Na początku kwietnia, po spotkaniu z przedstawicielami spółek należących do państwowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej w sprawie sprzętu dla WOT, szef MON Antoni Macierewicz powiedział dziennikarzom, że "na pewno będzie MSBS". Na pytanie, czy ta broń trafi w pierwszej kolejności do WOT czy do wojsk operacyjnych, minister odpowiedział: "Ona w pierwszej kolejności trafi do najlepszych żołnierzy". W lutym, po podobnym spotkaniu Macierewicz mówił, że liczy, iż w tym roku pierwsze kilkanaście tysięcy karabinków MSBS, noktowizorów i innego sprzętu zostanie dostarczonych do WOT.

Modułowy System Broni Strzeleckiej MSBS–5,56 mm to polska konstrukcja opracowana we wspólnym projekcie badawczo-rozwojowym przez specjalistów z Fabryka Broni "Łucznik"-Radom i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Prace rozpoczęły się w 2007 r., a broń po raz pierwszy została oficjalnie zaprezentowana w Radomiu w sierpniu 2012 r. Wtedy zapowiadano, że produkcja nowego karabinka ma się rozpocząć w 2014 r.

System umożliwia tworzenie różnych konfiguracji broni w układach kolbowych i bezkolbowych: karabinka podstawowego z granatnikiem, subkarabinka, karabinka o podwyższonej celności i karabinka maszynowego.

Modułowa budowa pozwala na tworzenie szeregu rozwiązań konstrukcyjnych w oparciu o elementy bazowe - lufę, komorę zamkową i suwadło. Broń może być szybko modyfikowana przez użytkowników. Jest dostosowana dla użytkowników prawo- i leworęcznych. Może strzelać ogniem pojedynczym lub ciągłym z teoretyczną szybkostrzelnością 700-900 strzałów na minutę. Zasięg ognia to ok. 500 metrów. Magazynki mają pojemność 30 lub 60 naboi standardowego kalibru NATO 5,56 mm.

Pierwszą umowę na dostawę karabinków MSBS dla Wojska Polskiego podpisano w marcu 2016 r. Obejmowała ona 150 sztuk broni w wersji reprezentacyjnej. Trafiła ona do Batalionu Reprezentacyjnego WP i zadebiutowała 3 maja 2016 r. podczas uroczystości na pl. Zamkowym w Warszawie. Karabinki MSBS-R kupiła też Służba Więzienna. Odmianę reprezentacyjną można przekształcić w wersję bojową.