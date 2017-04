Szczerski: zwiększanie wydatków na obronność do 2,5 proc. PKB – cel bardzo ambitny

Foto: PAP/Leszek Szymański

To jest cel bardzo ambitny i musi być zrównoważony w ramach budżetu – tak szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski odniósł się do projektu MON zwiększenia wydatków obronnych z obecnych 2 proc. PKB do 2,5 proc. w 2030 r. i latach następnych.