Zmiany w BOR. Generał Tomasz Miłkowski nowym szefem

"Pracujemy w tej chwili w rządzie nad zmianami dotyczącymi BOR. Dziś chcemy przedstawić człowieka, który będzie odpowiedzialny za wprowadzenie tych zmian" - powiedziała Szydło na konferencji prasowej.

"Chcemy stworzyć służbę skuteczną, profesjonalną i służbę, do które dokładamy trzecie słowo -umiar. Chcemy, aby to była służba, w której będą pracowali dobrze wynagradzani, wyposażeni, wyszkoleni funkcjonariusze, która będzie pełniła ochronę najróżniejszych osób w państwie, budynków rządowych" - powiedziała premier.

"Jesteśmy zdeterminowani do tego, aby te zmiany wprowadzić, nie boimy się tego. Myślę, że czas w Polsce skończyć z pewną hipokryzją, ponieważ do tej pory żaden rząd nie odważył się, a na pewno nie robili tego nasi poprzednicy, ażeby wprowadzić zmiany, unowocześnić Biuro Ochrony Rządu. My się tego nie boimy" - dodała.

28 stycznia szefowa rządu poinformowała, że szef BOR gen. bryg. Andrzej Pawlikowski został odwołany ze stanowiska szefa Biura. Jak mówiła, generał poprosił o zwolnienie z służby i przejście emeryturę "ze względu na stan zdrowia". P.o. szefa BOR był wiceszef BOR płk Tomasz Kędzierski.