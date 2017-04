Białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojsk powietrznodesantowych pod Brześciem

Białoruski śmigłowiec Mi-8

Foto: Unomano (Own work) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons

Kilkuset żołnierzy z Białorusi i Rosji bierze udział w rozpoczętych we wtorek manewrach taktycznych wojsk powietrznodesantowych na poligonie pod Brześciem, w pobliżu granicy z Polską. Ćwiczenia potrwają do czwartku.