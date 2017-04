Nigeria: Policjant obciął za długie włosy swoim podwładnym

Andrew Kumapayi, regionalny dowódca Federalnej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (FRSC) w Rivers State w Nigerii został uwieczniony na zdjęciach w trakcie przeprowadzania "rutynowej inspekcji włosów i paznokci oficerów".

Inspekcja "wykazała", że dwie kobiety miały niewłaściwe fryzury. Na zdjęciach można było zobaczyć, jak Kumapayi parą nożyczek obcina im "nieodpowiednie" włosy.

Według oficjalnych zasad kobiety pracujące w FRSC muszą mieć "fryzurę, którą można schować w berecie". Przepisy nie wspominają o tym, jaka jest dopuszczalna długość włosów.

Zdjęcia zostały opublikowane na... facebookowym koncie FRSC. Po kilku godzinach zostały usunięte, jednak do tego czasu internauci zdążyli je rozpowszechnić.

Lauretta Onochie, asystentka nigeryjskiego prezydenta Muhammadu Buhariego, potępiła czyn oficera na twitterze.

HUMILIATION OF WOMEN TAKEN TOO FAR BY FRSC sector Commander in Rivers State, Andrew Kumapayi. This man should be .......

Photos-Bucky Hassan pic.twitter.com/WS8lCnISxt