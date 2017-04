Wielkanoc na drogach. 86 wypadków w piątek

Dawid Marciniak z biura prasowego KGP zapowiedział, że funkcjonariusze pilnujący bezpieczeństwa na drogach, nie będą mieli litości dla kierowców, którzy łamią przepisy. Podkreślił, że szczególnie apeluje do osób, które planują wsiadać za kierownicą po spożyciu alkoholu. Wczoraj zatrzymano blisko 250 osób, u których test wykazał obecność alkoholu we krwi.

Funkcjonariusze spodziewają się w poniedziałek kolejnej fali samochodów na polskich drogach. Policja apeluje, by tego dnia zachować szczególną ostrożność. Sugerują również, by być życzliwym dla innych kierowców. Nadmierny pośpiech może doprowadzić do niepotrzebnego zagrożenia na drodze.

Policjanci apelują również o rozwagę w kwestii obchodzenia lanego poniedziałku. Nie będą tolerowane żadne chuligańskie wybryki. Niedozwolone jest polewanie przechodniów wiadrami pełnymi wody, wylewanie jej z okien czy zrzucanie z wiaduktów worków wypełnionych wodą na jadące samochody. Osobom, które złamią przepisy grozi mandat lub postępowanie, jeśli osoba oblana wodą zgłosi to jako naruszenie nietykalności cielesnej.