Andrzej Duda: Jestem zadowolony po rozmowie z Antonim Macierewiczem

Prezydent w oświadczeniu dla dziennikarzy po zakończeniu spotkania powiedział, że rozmowy dotyczyły trzech tematów - utworzenia dowództwa wielonarodowej dywizji w Elblągu, rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej oraz modernizacji polskiej armii.

- Nic nie wskazuje na opóźnienia w tworzeniu dowództwa wielonarodowej dywizji. Uzyskałem zapewnienie, że wszystkie prace związane z rozwojem i dostosowanie infrastruktury i te związane z kompletowaniem kadry oficerskiej, że one trwają - powiedział prezydent. Zaznaczył, że wskazany jest już naczelny dowódca dywizji oraz jego zastępca z kraju sojuszniczego.

Andrzej Duda powiedział, że w rozmowie duży nacisk był położony na kwestie modernizacji sił zbrojnych. Prezydent oświadczył, że jest zadowolony z wyjaśnień. - Mam nadzieję, że wszystkie te zadania, które są teraz przed ministerstwem obrony narodowej, które są związane z modernizacją armii i współpracą sojuszniczą, będą realizowane w sposób sprawny - powiedział.

- Oczywiście są mankamenty, jak kwestia attache, ale to zostanie usunięte. W najbliższym czasie wakujące stanowiska attaches obrony zostaną wypełnione - dodał prezydent. - Pozostaję w kontakcie z panem ministrem Antonim Macierewiczem, zgodnie z zasadami konstytucyjnymi - zapowiedział.

Dodał jednocześnie, że chce, by obowiązek wydatkowania 2 procent PKB na armię obowiązywał nie w odniesieniu do zeszłorocznego budżetu, ale do aktualnego.

Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, ani żaden inny uczestnik spotkania w biurze BBN nie rozmawiał z dziennikarzami.