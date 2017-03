Szef MON: jesteśmy bezpieczni dzięki żołnierzom NATO

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Minister obrony narodowej spotkał się z żołnierzami uczestniczącymi w pikniku NATO, który odbywa się w Piotrkowie Trybunalskim.

"Polska, tak długo pozostająca pod sowiecką okupacją, podobnie jak inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej, dzisiaj może wreszcie powiedzieć - jesteśmy bezpieczni. I chcę jasno powiedzieć: zawdzięczamy to wam, żołnierze z Alabamy, żołnierze z Teksasu, żołnierze z innym miejsc Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonego Królestwa, Rumunii, całego NATO. Raz jeszcze dziękujemy" - powiedział Macierewicz.

"Dziś wy, żołnierze Stanów Zjednoczonych, przybyliście do Polski, by razem - ramię w ramię z żołnierzem polskim - bronić naszej niepodległości" - dodał minister.

Szef MON podkreślił, że żołnierze, którzy - wraz ze sprzętem - zatrzymali się we wtorek w Piotrkowie, to tylko część sił przemieszczających się "wszędzie tam, gdzie potrzebna jest obrona, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest zbrojna obecność żołnierzy sojuszu, by odstraszyć jakiegokolwiek wroga".

"Chcę was zapewnić, że towarzyszy wam i towarzyszyć będzie zawsze szczere serce i wdzięczność Polaków, polskich żołnierzy i polskiej armii, ale także polskiej młodzieży (...) patriotycznej, która widzi w sojuszu nie tylko obronę, ale także partnera i przyjaciela" - zwrócił się do żołnierzy.

"Niech Bóg wszechmogący błogosławi Amerykę, błogosławi NATO, błogosławi Polskę" – zakończył Macierewicz.