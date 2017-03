Tomasz Siemoniak: Dziś Polska miałaby problem wejść do NATO

Tomasz Siemoniak mówił o przygotowanym wniosku o wotum nieufności. Dziś poznamy kandydata PO na stanowisko premiera. - To nie jest wniosek napisany na kolanie w związku z kompromitacją rządu w Brukseli. To pełna, zła panorama rządów PiS. Bruksela tylko dopełniła kompromitacji. Byłoby grzechem nie pokazać w tym wniosku takich ministrów jak: Macierewicz, Szyszko, Zalewska i Błaszczak. To najgorsi ministrowie po roku 89 - powiedział polityk PO.

Jednocześnie były szef MON podkreślił, że jest w obecnym rządzie kilka wyjątków. - Zawsze to mówię, że doceniam działania minister Streżyńskiej, widzę dobre rzeczy w działalności Gowina. Nawet gdy ma inne poglądy, to zachowuje pewną klasę. Brakuje tego większości jego kolegów i koleżanek z rządu - dodał.

Jacek Nizinkiewicz wspomniał, że wczoraj w studiu Rzeczpospolitej był Paweł Kukiz, który bez optymizmu wypowiadał się na temat wniosku PO. - Mówię o opozycji. Paweł Kukiz nią nie jest. W większości spraw wspierał rząd. Trudno też mówić o czymś takim jak spójny klub Kukiz'15 - ocenił Siemoniak.

Za co można pochwalić premier Beatę Szydło? - Nie jestem w stanie za nic pochwalić. To jest trochę współczucie dla pani premier, bo wszyscy w Polsce wiedzą, że to nie ona decyduje. Jest tylko asystentem prezesa. Fatalnie bym się czuł na jej miejscu podczas spotkania z prawdziwymi europejskimi przywódcami - mówił poseł.

Czy z takim stanem dowództwa w polskiej armii, Polska zostałaby przyjęta do NATO? - Byłby z tym ogromny kłopot. Nie jesteśmy już oceniani jako państwo aspirujące, ale byliśmy w tej czołówce najważniejszych państw NATO. Byliśmy, ale już nie jesteśmy. Minister Macierewicz wyrobił sobie opinię kogoś niewiarygodnego i niepoważnego. Sprawa Mistrali i jego wypowiedzi odbiły się bardzo szerokim echem. O czystkach w polskie armii piszą portale wojskowe na całym świecie - mówił Siemoniak.

- To co robi Macierewicz, to jak remont mieszkania młotem pneumatycznym. To jest poza granicą jakiegokolwiek rozsądku. Nasi najlepsi dowódcy, cenieni w NATO, rzucają papierami, bo nie mogą współpracować z szefem MON. Nasze najlepsze jednostki są demolowane. To nie tylko kwestie personaliów, bo to szybko się nudzi opinii publicznej. Dziś działania Macierewicza dotykają wprost wojska - dodał były szef MON.