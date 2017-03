Macierewicz na kolejnej promocji oficerów rezerwy

"Składaliście przed chwilą przysięgę tobie, ojczyzno, tibi, patriae, (...) nigdy cię nie zawiodę, ojczyzno. To wielkie słowa, które zobowiązują do wielkiej pracy, do wielkiego wysiłku, do wielkich czynów" - mówił Macierewicz. Zwrócił uwagę, że promowani złożyli przysięgę na placu imienia marszałka Piłsudskiego, "twórcy polskiej niepodległości, utraconej w końcu XVIII wieku przez egoizm, bezradność, głupotę, słabość i brak zdolności do stworzenia siły narodowej".

"Dzisiaj na tym placu wy, kolejna setka polskich oficerów, wkracza do polskiej armii, by uczynić ją silniejszą, sprawniejszą, bardziej nowoczesną, większą, po to, aby była zdolna bronić ojczyzny, aby była zdolna stanąć na każde zawołanie i odeprzeć każdego wroga" - mówił szef MON.

"Dzisiaj armia polska potrzebuje waszej służby, waszego męstwa, waszej mądrości, zdolności i nowoczesnego spojrzenia na świat, bo po latach pomniejszania tej armii, po latach atakowania polskiego patriotyzmu, po latach pomniejszania kadry oficerskiej jesteście kolejna falą polskich oficerów, którzy mają uczynić ją wielką i nowoczesną. Polska liczy na was, armia polska liczy na was, jestem przekonany, że będziecie współtworzyli kadrę armii zawsze zwycięskiej, zawsze dającej Polsce bezpieczeństwo i chwałę" - zwrócił się do 99 nowo mianowanych podporuczników.

Nawiązał do żołnierzy powojennego podziemia, których portrety umieszczono na budynku pobliskiego Dowództwa Garnizonu Warszawa. "Patrzą na was bliscy, patrzą na was Polacy, ale patrzą na was dzisiaj także z portretów (…) bohaterowie, którzy nigdy nie złożyli broni, którzy zginęli (…) walcząc z sowiecką okupacją, dziedziczycie ich tradycję tak, jak dziedziczycie tradycję żołnierzy Grunwaldu, Cecory, Kircholmu, bitwy wiedeńskiej i Bitwy Warszawskiej, ale to dziedzictwo żołnierzy niezłomnych zobowiązuje szczególnie, bo mówi, że polski żołnierz i polski oficer nigdy się nie poddaje, że warta i ważna jest tak walka zbrojna, jak i walka ducha rozumu, walka, która przeciwstawia się każdej podłości, każdej obmowie, każdemu godzeniu w honor i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej" - powiedział szef MON.

W uroczystości przed Grobem Nieznanego Żołnierza uczestniczyli szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Leszek Surawski, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. dyw. Jarosław Mika i dowódca operacyjny gen. dyw. Sławomir Wojciechowski. "Grób Nieznanego Żołnierza jest symbole heroicznej walki Polaków o wolność i niepodległość naszej ojczyzny, zobowiązuje nowo promowanych do nieustającej indywidualnej i zespołowej troski o losy Polski" - powiedział Surawski.

Przedstawiciele ordynariatów polowych udzielili promowanym błogosławieństwa. W ceremonii, zakończonej złożeniem wieńców i defiladą pododdziałów reprezentacyjnych, wzięli udział także dowódca garnizonu Warszawa, szefowie inspektoratów MON, rektorzy uczelni wojskowych, przedstawiciele władz samorządowych, kombatanci, weterani i działacze stowarzyszeń.