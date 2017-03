Poseł PiS poszukuje bazy dla wojsk obrony terytorialnej

Na 12 parlamentarzystów z okręgu kalisko - leszczyńskiego poseł Kaleta jest jedynym członkiem sejmowej Komisji Obrony Narodowej.

"Więc jako emisariusz odwiedzam wszystkich gospodarzy miast i powiatów, żeby przygotować ich do znalezienia bazy, w celu utworzenia wojsk obrony terytorialnej. Proszę ich o wskazanie miejsc, gdzie takie bazy można ulokować" - powiedział poseł PiS w poniedziałek na konferencji prasowej w Pleszewie.

Jego zdaniem największe problemy przy tworzeniu WOT są natury logistycznej. "Wojska obrony terytorialnej nie podlegają skoszarowaniu, ale to nie oznacza, że nie są potrzebne zaplecza lokalowe" - oświadczył.

Według parlamentarzysty na ten cel najlepiej przeznaczyć m.in. obiekty istniejące, które są dla samorządów "przysłowiową kulą u nogi". "W przypadku braku takich obiektów samorządy będą miały obowiązek wskazać tereny, na których siedziba wojsk obrony terytorialnej mogłaby powstać. Okazało się, że w niektórych miastach istnieje możliwość zamiany pewnych gruntów. Obiekty albo nieruchomości mogą być przekazane, wydzierżawione lub sprzedane" - mówił Kaleta.

Dodał, że konkretne rozmowy odbędą się już między samorządami i wojskami obrony terytorialnej.

Poseł stwierdził, że oddziały WOT powstają już na tzw. ścianie wschodniej, ponieważ tam zagrożenie jest największe. "Wielkopolska jest tzw. ostatnim rzutem w formowaniu oddziałów" - powiedział.

Do WOT będzie mógł zgłosić się każdy mężczyzna i kobieta po ukończeniu 18. roku życia. "Nie oznacza to jednak, że każdy zostanie przyjęty. Chętny będzie musiał przejść określone testy sprawnościowe oraz testy psychologiczne, żeby do formacji nie dostały się osoby nieodpowiednie" - podkreślił Kaleta.

Docelowo polskie wojska obrony terytorialnej będą liczyły 56 tys. żołnierzy. Na terenie poszczególnych powiatów i miast w Wielkopolsce powstanie po 1 kompanii, liczącej do 120 żołnierzy.

Według posła, uzbrojenie WOT będzie tanie. Będą to karabiny, a w niektórych przypadkach cięższe pojazdy na potrzeby konkretnych zadań. „Ministerstwo planuje zakup mobilnych strzelnic, które będą w każdym powiecie, a nawet gminie” - poinformował Kaleta.