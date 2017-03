Karambol na ekspresowej S1 w Bielsku-Białej. Są ranni

"Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Mają ogólne obrażenia" – powiedziała Jurasz.

Do karambolu doszło na pasie w kierunku Cieszyna i Katowic. W jadącym tamtędy samochodzie-betoniarce wystrzeliła opona, wskutek czego na drogę spadła rynna do wylewania betonu, na którą najechał - ostro hamujący - Fiat Ducato. Później do karambolu dołączały samochody osobowe.

Przed dwie godziny na ekspresowej "jedynce" w Bielsku-Białej występowały utrudnienia. Ruch obywał się pasem awaryjnym. Korek, jaki powstał, miał kilka kilometrów. "Ok. godz. 15. droga została odblokowana" – dodała Jurasz.