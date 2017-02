Zima'17. MON sprawdza nowy system dowodzenia

W ćwiczeniu uczestniczy ponad 1,7 tys. oficerów i żołnierzy na wszystkich szczeblach dowodzenia. W jego rozpoczęciu wzięli udział szef MON Antoni Macierewicz, wiceminister Tomasz Szatkowski, który jest pełnomocnikiem ministra ds. Strategicznego Przeglądu Obronnego, kierownicza kadra sił zbrojnych oraz zaproszeni goście.

"Jednym z celów ćwiczenia jest weryfikacja wstępnych założeń nowego systemu dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, który został wypracowany w ramach Strategicznego Przeglądu Obronnego. Jest to pierwsze od wielu lat ćwiczenie z udziałem najwyższego kierownictwa MON oraz przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego oraz innych ministerstw, a zarazem z udziałem Szefa Sztabu Generalnego WP jako Naczelnego Dowódcy SZ RP" - napisała w komunikacie Katarzyna Jakubowska z MON.

Ministerstwo podkreśliło, że "ćwiczący nie znają planów przeciwnika, które odzwierciedlają faktyczne zmiany, zachodzące w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, zidentyfikowane w ramach SPO". "Na podkreślenie zasługuje również fakt, że poprzednia reforma systemu dowodzenia nie była poprzedzona takimi ćwiczeniami" - zaznaczono.

We wprowadzonej w 2014 r. strukturze dowodzenia Sztab Generalny WP zajmuje się przede wszystkim planowaniem. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych odpowiada głównie za szkolenie żołnierzy, a Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych – za ich użycie. Według min. Macierewicza obecny system powoduje niejasności co do podziału kompetencji pomiędzy organami dowódczymi i brak jednolitości dowodzenia. Prezydent Andrzej Duda w grudniu 2016 r., po wizycie w SG WP, mówił, że zmiany w systemie dowodzenia są konieczne, a obecne rozwiązanie ma liczne mankamenty. W jednym z wywiadów dla PAP prezydent ocenił, że obecny system dowodzenia "de facto prowadził do rozmycia odpowiedzialności".

W połowie grudnia 2016 r. Szatkowski poinformował o testowaniu podczas gry wojennej modelu nowych rozwiązań. Zapowiedział, że planowane są następne testy, przy użyciu bardziej zaawansowanych instrumentów symulacyjnych. Wiceminister mówił wtedy, że w tej - wówczas testowanej - propozycji założono uproszczenie i ujednolicenie hierarchii w ramach systemu dowodzenia w trakcie pokoju, kryzysu i wojny. Założono też zachowanie tzw. połączoności na poziomie operacyjnym.

9 lutego Macierewicz powiedział, że zakończyły się wewnątrzresortowe konsultacje projektu zmian w systemie dowodzenia (przedłożenie zostało tam skierowane tuż przed Bożym Narodzeniem). Dodał, że projekt że zostanie opublikowany w marcu. Minister powiedział, że chciałby, aby dotycząca tego ustawa weszła w życie przed wakacjami.