Szef Straży Granicznej zapowiada rozbudowę systemu wież obserwacyjnych

Komendant zapowiada również zakup lekkiego śmigłowca z nowoczesnym systemem obserwacji i dwóch samolotów, a także modernizację ponad 70 obiektów Straży Granicznej.

Pułkownik Łapiński podkreślił w rozmowie z PAP, że rozbudowa systemu wież obserwacyjnych, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie granicy, jest jednym z priorytetów Straży Granicznej. W tej chwili na granicach z Rosją, Białorusią i Ukrainą, które są zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej, działa 25 takich instalacji. Zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie granicy: 14 w Nadbużańskim OSG, 6 w Warmińsko-Mazurskim OSG, 3 w Bieszczadzkim OSG i 2 w Podlaskiem OSG.

"W ciągu dwóch lat, czyli do końca 2018 roku, planujemy budowę 13 kolejnych wież. Nie wszędzie można je postawić ze względu na ukształtowanie lub zalesienie terenu. Tam wykorzystujemy mobilny sprzęt, tzw. PJN, czyli przewoźne jednostki nadzoru. Są to pojazdy wyposażone w sprzęt umożliwiający obserwację, zarówno w dzień, jak i w nocy. Włącznie z rejestracją obrazu" - powiedział Łapiński.

Wieże są wyposażone w systemy optyczne, termowizję i radary. W sytuacji wykrycia ruchu na tzw. zielonej granicy, na miejsce natychmiast wysyłany jest – w zależności od sytuacji - patrol, dron albo samolot. "Ten system się sprawdza. Tych technicznych rozwiązań i sprzętu mamy coraz więcej" - podkreślił Łapiński.

Dziś do ochrony granicy wykorzystywanych jest 25 wież obserwacyjnych. Wieże nie są zamaskowane, lecz doskonale widoczne, chociażby dlatego, że mają po 35 i 50 metrów wysokości, czyli sięgają 11. i 15. piętra. Każdy zestaw umieszczonych na nich urządzeń wyposażony jest m.in. w chłodzoną kamerę termowizyjną i dalmierz laserowy. Obraz z kamer jest przesyłany do placówki SG i wyświetlany na ekranach monitorów, zarówno na stanowisku kierowania, jak i na urządzeniach mobilnych. Dzięki temu możliwe jest wykrywanie, obserwacja i rejestracja wszelkich zakłóceń na granicy i w rejonie przygranicznym.

1 stycznia weszła w życie ustawa ustanawiająca program modernizacji służb mundurowych podległych MSWiA. Przewiduje on, że do końca 2020 roku do policji, straży pożarnej i granicznej oraz BOR trafi ponad 9 mld zł - na inwestycje, sprzęt i uzbrojenie oraz podwyżki. Ponad 1,2 mld zł trafi do Straży Granicznej.

W planach jest zakup śmigłowca, a także dwóch samolotów (90 proc. dofinansowania ma zapewnić unijna agencja Frontex). Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2017 r., samolotów wielosilnikowych turbinowych do wykonywania przez Lotnictwo Straży Granicznej zadań nad obszarami morskimi. Samoloty mają być wyposażone m.in. w system obserwacji lotniczej, radar poszukiwawczy, system automatycznej identyfikacji jednostek nawodnych (AIS) i telefon łączności satelitarnej z dostępem do internetu.

"Samoloty stacjonować będą na północy kraju i patrolować morski odcinek granicy. Ale w każdej chwili będą mogły być przerzucane w inne miejsca. Będziemy wykorzystywać te samoloty także w misjach zagranicznych na południu Europy, gdzie w dalszym ciągu – występuje problem z napływem imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu" - powiedział Łapiński.

W ramach programu modernizacji Straż Graniczna planuje zakup kilkuset pojazdów, w tym głównie samochodów patrolowych i terenowych, mikrobusów, ambulansów medycznych oraz motocykli i skuterów śnieżnych. "Wymiana pojazdów i innych środków transportu, których w Straży Granicznej jest ponad 2 tysiące, to nasz kolejny priorytet. Te samochody się po prostu starzeją. Niektóre z nich mają po kilkanaście lat" - powiedział Łapiński.

Do pograniczników mają trafić także nowe pistolety, karabinki i pistolety maszynowe. "Będziemy systematycznie dokupywać uzbrojenie, w tym broń długą oraz amunicję" - podkreślił komendant.

Zapowiedział także budowę i modernizację około 70 obiektów SG. "Planujemy budowę nowej siedziby dla placówki Podlaskiego Oddziału SG w Krynkach, modernizację placówek w Bieszczadzkim, Nadbużańskim i Śląskim Oddziale SG w Hermanowicach, Wetlinie, Kodniu, Opolu, Bielsku-Białej. Planuje się budowę i modernizację strzelnic, co ułatwi organizację treningów strzeleckich" - powiedział.

"To jest bardzo ważne, ponieważ coraz częściej zdarza się, że funkcjonariusz podczas służby jest zmuszony do użycia broni palnej. Nie jest tajemnicą, że przemytnicy są coraz bardziej zdeterminowani i coraz częściej – niestety – uzbrojeni. Nie tylko nie zatrzymują się do kontroli, ale i taranują nasze pojazdy. Było już kilkadziesiąt takich przypadków. Mieliśmy też do czynienia z użyciem broni przeciwko naszym funkcjonariuszom. To zmusza ich do tego, aby również sięgali po broń" - powiedział Łapiński.